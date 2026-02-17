Filip Hållander är tillbaka på is med Pittsburgh Penguins efter blodproppen. Den svenska centern har inte spelat sedan i början av november.

Foto: Charles LeClaire-Imagn Images.

Det var i början av november som Filip Hållander drabbades av en blodpropp i benet. Det gjorde att centern missade NHL-matcherna som spelades i Stockholm under hösten. 25-åringen hann göra 13 matcher och fyra poäng för Pittsburgh innan olyckan var framme.

Han har nu varit borta i över 100 dagar, men under tisdagen var svensken tillbaka på is med laget. Det för första gången sedan blodproppen. Totalt har han missat 42 matcher på grund av skadan.

Filip Hallander is on the ice with his teammates for practice.



The #LetsGoPens forward was diagnosed with a blood clot in November and expected to miss a minimum of three months. He has been sidelined for the past 42 games. — Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) February 17, 2026

Filip Hållander återvände till Pittsburgh Penguins inför den här säsongen efter två år i Timrå. Där var han en av SHL:s absolut bästa spelare och under den förra säsongen blev det hela 53 poäng på 51 matcher. Tack vare det blev han också utsedd till årets forward i ligan.

Nu hoppas han på att återetablera sig i NHL-laget när Pittsburgh samlas efter OS.

