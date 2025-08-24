Filip Gustavsson har ett utgående kontrakt med Minnesota Wild nästa år.

Men redan nu öppnar den svenske toppmålvakten för att förlänga och stanna i klubben.

– När de vill inleda förhandlingar, då är vi villiga att sätta oss ner och prata, säger Gustavsson till The Athletic.

Filip Gustavsson öppnar för att stanna i Minnesota Wild. Foto: Bildbyrån

27-årige Filip Gustavsson har cementerat sig som en av Sveriges bästa målvakter och en toppmålvakt i NHL efter sina år i Minnesota Wild. Då lär han snart också vara på väg mot ett lönelyft.

Västerbottningen skrev ett treårskontrakt med Minnesota Wild värt 3,75 miljoner dollar (nästan 36 miljoner kronor) per säsong under sommaren 2023. Det avtalet löper dock ut nästa år då Gustavsson skulle kunna bli ”unrestrictred free agent”.

Men nu, med ett år kvar på kontraktet, öppnar Filip Gustavsson för att förlänga avtalet med Minnesota och stanna i föreningen även framöver.

– Jag har haft samtal med min agent om allt det där. Vi har diskuterat vad vi vill och hur vi ska göra framöver. Vi har dock inte aktivt börjat prata med Bill Guerin (Minnesota Wilds general manager) eller något sådant. När de vill inleda förhandlingar, då är vi villiga att sätta oss ner och prata, annars har jag ett år kvar på kontraktet och då vill jag fokusera på att spela och vinna, säger Gustavsson till The Athletic.

Filip Gustavsson open to contract extension talks with Wild as training camp approaches https://t.co/k5MlNfxuTk — Michael Russo (@RussoHockey) August 23, 2025

Så kom Filip Gustavsson till Minnesota Wild

Filip Gustavsson kom till Minnesota Wild 2022 efter att ha trejdats dit från Ottawa Senators. Gustavsson gjorde då succé i Minnesota under sin första säsong i klubben men hade därefter ett tyngre andra år efter att ha skrivit på sitt nuvarande kontrakt. I fjol studsade dock ”Gus” tillbaka och hade en stark säsong där han etablerade sig som Minnesotas självklare förstemålvakt.

Gustavsson kommer ursprungligen från Skellefteå men flyttade till Luleå som junior där han sedan kom upp och imponerade i SHL trots sin ringa ålder. Han draftades sedan av Pittsburgh Penguins i andra rundan av NHL-draften 2016 och han skrev sedan på ett NHL-avtal med Pittsburgh 2017. Men 2018 trejdade Pittsburgh bort honom till Ottawa Senators där han i stället inledde sin karriär i Nordamerika. Sedan dess har Filip Gustavsson spelat 169 NHL-matcher för Ottawa och Minnesota.

I landslaget har Filip Gustavsson också varit framgångsrik. Han utsågs till den bästa målvakten på både U18-VM 2016 samt JVM 2018 där Småkronorna och Juniorkronorna tog varsitt silver. Han var även med i Tre Kronors lag som vann VM-guld 2018, dock spelade Gustavsson inte i mästerskapet. 27-åringen gjorde comeback i Tre Kronor 2024 då han var förstemålvakt för Sverige i Hockey-VM när laget tog brons i Tjeckien. Han var även uttagen till den svenska 4 Nations-truppen tidigare i år där han fick speltid i två av tre matcher.

Source: Filip Gustavsson @ Elite Prospects