Svenske stjärnans framtid kan avgöras – av landsmannen

Filip Gustavsson har ett utgående kontrakt med Minnesota Wild. Där den svenska stjärnmålvaktens framtid kan bero på lagkamraten Jesper Wallstedt.

– Om du förlänger hans kontrakt innebär det inte direkt att du satsar på Jesper Wallstedt, säger insidern Michael Russo i podcasten Worst Seats in the House.

Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt.

Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån.

Minnesota Wild satsar svenskt på målvaktssidan. Lagets förstemålvakt heter Filip Gustavsson och har under de senaste säsongerna etablerat sig som en toppmålvakt. Han är också ansedd att vara en av Sveriges bästa burväktare.

Där bakom kommer också Jesper Wallstedt som i många år har ansetts vara en av världens största målvaktstalanger. Nu börjar det också bli dags för Västeråssonen att ta steget upp till NHL. Frågan är nu hur Minnesota resonerar kring svenskarnas framtid.

Och samtidigt går Gustavssons kontrakt ut till nästa sommar.

– Jag har pratat mycket med honom om hans sommar. Men också om det faktum att han har pratat med sin agent. Wild har pratat med honom om en potentiell förlängning, och att han absolut är öppen för det, säger Michael Russo.

Filip Gustavsson – eller Jesper Wallstedt?

Det är nu fyra år sedan Minnesota plockade Jesper Wallstedt som spelare nummer 20 i NHL-draften. Sedan dess har de låtit den svenska talangen stå på tillväxt, och länge har det varit tydligt att det är en målvakt de vill satsa på.

Men samtidigt som Wallstedt inte har lyckats explodera i Nordamerika har Filip Gustavsson blivit en världsmålvakt. Och nu är frågan vem av dem som klubben kommer satsa på kommande åren, eller om de går för att köra ett helsvenskt målvaktspar.

– Han är bara 27 år (Gustavsson). Och, så klart, om du förlänger hans kontrakt innebär det inte direkt att du satsar på Jesper Wallstedt. Så vi får se hur Wallstedt spelar också.