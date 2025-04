Tre svenska målvakter klev in i Stanley Cup-slutspelet under söndagen – alla tre gick förlorande ur sina matcher. Filip Gustavsson släppte in tre mål på 26 skott när Minnesota Wild föll med 2–4 mot Vegas Golden Knights.

Jack Eichel försöker överlista Filip Gustavsson i det första slutspelsmötet mellan Vegas Golden Knights och Minnesota Wild. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Det blev idel nederlag för de svenska målvakterna i Stanley Cup-slutspelet under söndagen.

Linus Ullmark släppte in sex mål på 24 skott när Toronto besegrade hans Ottawa med 6–2

Inte heller Filip Gustavsson fick med sig någon framgång från Minnesota Wilds premiärmöte med Vegas Golden Knights. Hemmalaget vann med 4–2 efter att Gustavsson stoppat 23 skott i förlustmatchen.

Jonas Brodin spelade nästan 26 minuter

Tjecken Tomas Hertl var segerorganisatör för Vegas. Han svarade för 1–0-målet och plockade upp en assist på Pavel Dorofejevs 2–1-mål i den andra perioden. Forwarden Brett Howden bidrog med två mål, varav det sista i tom kasse i matchens allra sista sekund.

I Vegas fanns William Karlsson och Victor Olofsson ombytta i matchen medan Alexander Holtz ställdes utanför laget. Svenskarna bidrog inte med några poäng.

I Minnesota fanns Jonas Brodin, Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson och Gustav Nyquist med i laget utöver Gustavsson. Brodin spelade nästan 26 minuter och var endast överträffad av Brock Faber (27.57). Inte heller här placerade sig någon av svenskarna i poängprotokollet.

Match två spelas i Las Vegas natten mot onsdag.

Vegas–Minnesota 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (15.22) Tomas Hertl (Alerx Pietrangelo, Brandon Saad), 1–1 (17.42) Matt Boldy (Kirill Kaprizov, Ryan Hartman).

Andra perioden: 2–1 (33.33) Pavel Dorofejev (Shea Theodore, Tomas Hertl).

Tredje perioden: 3–1 (42.28) Brett Howden (Nicolas Roy, Noah Hanifin), 3–2 (51.48) Matt Boldy (Kirill Kaprizov), 4–2 (59.59) Brett Howden.