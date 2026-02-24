Filip Forsberg om sin OS-roll: ”Jag blev förvånad”

Filip Forsberg gick inte in på tolv forwards när Tre Kronor mötte Italien i premiären på OS.

Efter Sam Hallams snack om tydliga roller i laget slår nu Filip Forsberg tillbaka.

– Ja, jag var förvånad, säger han när han nu landat i Nashville.

Filip Forsberg var besviken med speltiden.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Han fick bara ett byte i en match där Tre Kronor hade svårt att gå ifrån och ta en bekväm ledning i matchen mot Italien i premiären av OS.

– Ja, jag var förvånad, jag var inte det när matchen började nödvändigtvis. Men när jag kom och såg hur laguppställningen skulle vara så var jag förvånad, säger han i en video publicerad av Nashville Predators-journalisten Alex Dougherty.

”Jag hade velat spela mer”

Efter matchen som till slut slutade i en 5–2 differens, blev det mer speltid. Nio minuter mot Finland och elva mot Slovakien där han också gjorde turneringens första poäng. I de två avslutande matcherna gjorde han mål mot Lettland och spelade över 13 minuter i båda matcherna. Men ändå menar han att han hade velat spela mer under OS generellt.

– Men vi har några riktigt bra spelare och jag är en av dem. Det är tuff konkurrens men jag hade velat spela mer genom hela turneringen. Jag fick spela lite i andra halvan mot Finland.

Tre Kronors OS tog slut i onsdags mot USA, efter en tuff förlust efter förlängning med 1–2. USA blev sedan mästare på söndagen efter finalseger mot Kanada med samma siffror.