Endast en gång tidigare har Nashville Predators vunnit från ett fyramålsunderläge. Inatt var Filip Forsberg med och skrev historia på nytt.

– Det är därför sport är så fantastiskt, man vet aldrig vad som kommer att hända, säger hjälten Steven Stamkos efter 6–5-segern.

Filip Forsberg och Nashville Predators stod för en historisk vändning. Foto: Bildbyrån (montage).

Måndagen såg länge ut att bli både en tung och turbulent dag för Nashville Predators.

Den oväntade nyheten om att klubbens GM, Barry Trotz, bestämt sig för att avgå följdes nämligen av 24 minuter mot St. Louis Blues där hela fem mål trillade in. Men istället för att ge upp tog Filip Forsberg och gänget tag i det hela och skrev historia.

När 1–5 vändes till 6–5 var svenske stjärnan en av de som slog till, och genom detta säkrade man klubbens andra comeback från ett fyramåldsunderläge någonsin.

– Det är lätt att folk hittar till parkeringen när man han hamnar i såna underlägen, men vi lyckades hålla dem kvar och till slut blev det riktigt bra tryck i hallen, säger Forsberg till Aftonbladet.

Hela kedjan klev fram: ”Därför sport är så fantastiskt”

Hela Forsbergs kedja blev förgrundsfigurer i det hela i och med dubbla mål både för Ryan O’Reilly och Steven Stamkos. Den sistnämnde stod för de två sista som bytte 4–5 till 6–5 med tio minuter kvar att spela.

– Det kändes som en av det där matcherna där allt går fel, men det är därför sport är så fantastiskt, man vet aldrig vad som kommer att hända. Antingen packar man ihop som en grupp eller så säger man skit i det och går ut och försöker göra skillnad. Killarna gjorde skillnad ikväll, och det var inte samma killar hela kvällen. Det var olika killar, säger Stamkos.

På andra sidan isen noterades Philip Broberg för både mål och assist när St. Louis tvingade fram ett målvaktsbyte hos Predators.

