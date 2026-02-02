Uppgifter: Mästartränaren lämnar svensklaget

Den tidigare mästartränaren Barry Trotz, 63, lämnar Nashville Predators.

Enligt Sportsnets uppgifter avgår han från sin roll som GM i Filip Forsbergs och Adam Wilsbys klubb.

Barry Trotz lyfter Stanley Cup-pokalen 2018. Foto: Bildbyrån

Få namn andas så mycket NHL som Barry Trotz.

Flera decennier som huvudtränare i en mäktig karriär i världens bästa liga som började med några års jobb som scout för Washington Capitals och Nashville Predators.

Det var också hos Predators som kanadensaren fick sitt första tränarjobb i ligan, säsongen 1998. Sista året som huvudtränare i ligan gjorde han för New York Islanders 2021/22.

Uppgifter: Ska meddela sin avgång i dag

Men i sin tredje säsong som general manager för Nashville Predators väntas han nu meddela att han lämnar klubben.

63-åringen, som aldrig tidigare hade agerat som GM i NHL, har inte lyckats vända på Nashville Predators nedåtgående spiral. Men när nu OS-uppehållet närmar sig, är man ”bara” fyra poäng ifrån en slutspelsplats. En av nycklarna är Filip Forsberg, som stått för 43 poäng hittills under säsongen.

Det är Sportsnet som rapporterar att han under dagen (amerikansk tid) kommer att meddela sin avgång.

2018 vann Barry Trotz Stanley Cup som tränare för Washington Capitals, med bland andra Nicklas Bäckström och Alexander Ovetjkin i huvudrollerna.