Colorado Avalanche har förlorat efter ordinarie tid för första gången på hemmais den här säsongen.

Nashville Predators besegrar NHL:s serieledare med 7-3 sedan Filip Forsberg gjort tre poäng.

Filip Forsberg och Ryan O’Reilly låg bakom Nashvilles seger i Denver. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Colorado Avalanche har varit överlägsna i NHL den här säsongen och inför nattens matcher hade de bara förlorat fyra matcher efter ordinarie tid på hela säsongen. Alltså hade ”Avs” plockat poäng i 41 av sina 45 matcher. På hemmaplan har Colorado varit nästintill ostoppbara. På 22 hemmamatcher den här säsongen hade serieledarna nämligen inte förlorat en enda match efter ordinarie tid, med 19 vinster.

Men i natt bröts den långa sviten.

Nashville Predators blev det första laget att knäcka Colorado hemma i Denver efter 60 minuters hockey. Nashvilles stjärnor klev fram för att se till att ”Preds” vann med hela 7-3 borta mot Colorado.

Filip Forsberg bryter måltorkan

Ryan O’Reilly hade show i början av matchen. Centern klev nämligen fram och satte alla Nashvilles tre första mål i matchen för att fullborda ett hattrick redan i första perioden. Svenske stjärnan Filip Forsberg noterades för assist till två av O’Reillys mål. Därefter var det Forsbergs tur att kliva in i målprotokollet. När Nashville ledde med 4-3 i slutet av matchen klev Forsberg fram med ett viktigt mål i powerplay för att dryga ut ledningen till 5-3. Sedan kunde Nashville hålla undan och vinna med 7-3.

Isens gigant var Ryan O’Reilly som gjorde 3+1 medan Filip Forsberg stod för 1+2 i vinsten. Samtidigt noterades även Steven Stamkos för 1+1 medan lagkaptenen Roman Josi hade tre assist för Nashville.

I och med målet bröt Filip Forsberg en elva matcher lång måltorka för Nashville Predators. Han har nu gjort totalt 17 mål och 35 poäng på 47 matcher i NHL den här säsongen.

Colorado Avalanche – Nashville Predators 3–7 (2-2,0-2,1-3)

Colorado: Brock Nelson 2 (24), Martin Necas (22).

Nashville: Ryan O’Reilly 3 (16), Michael Bunting (12), Filip Forsberg (17), Steven Stamkos (21), Michael McCarron (2).

