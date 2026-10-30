Svensken hyllas efter NHL-debuten: "Såg inte ut som hans första match"

Filip Bystedt får beröm av Ryan Warsofsky efter sin NHL-debut med San Jose Sharks. Foto: YouTube (San Jose Hockey Now) & Darren Yamashita-Imagn Images

Efter drygt två säsonger i AHL fick 22-årige Filip Bystedt äntligen NHL-debutera i natt.

Den i Linköping HC fostrade centern spelade 10.28 och var –1 i plus- och minusstatistiken för San Jose Sharks i 3–2-segern mot Vancouver Canucks.

– Det var precis som drömde att det skulle vara, sade han till San Jose Hockey Now efter hemmavinsten – där mamma Cecilia och pappa Stefan fanns på läktaren.

Bystedt, som producerat gott om poäng för farmarlaget San Jose Barracuda de senaste säsongerna, fick också ett riktigt gott omdöme från tränaren Ryan Warsofsky:

– Jag tyckte att han var riktigt bra, berömmer coachen. Det såg inte ut som att det var hans första NHL-match. Han höll ett bra tempo, spelade smart och var bra utan puck. Han gjorde ett jättebra jobb i den tredje perioden med att ta sig tillbaka in mot mitten. Självklart var den första chansen på hans första byte imponerande.

Liam Öhgren målskytt för Canucks

Will Smith blev Sharks stora segerorganisatör med två mål när underläge 0–2 förvandlades till seger med 3–2 via tre raka mål i den tredje perioden. Ivar Stenberg lämnade isen poänglös.

Liam Öhgren gjorde Canucks andra mål medan Elias Pettersson plockade upp en assist på Drew O'Connors 1–0.

Filip Bystedt draftades som 27:e spelare i första rundan 2022. Han lämnade LHC och flyttade till Nordamerika våren 2024. Förra säsongen var han endast överträffad av Felix Unger Sörum bland de svenska spelarna i farmarligan AHL. Då blev det 22 mål och 60 poäng på 65 matcher. Den här säsongen har han inlett med åtta poäng (4+4) på lika många matcher.

Totalt har Bystedt gjort 106 poäng på 131 matcher i AHL.

I SHL hann den storvuxne centern med att göra 39 poäng på 108 matcher för LHC. Hans mest produktiva säsong kom 2022/23 när han stod för 20 poäng på 45 matcher.

San Jose – Vancouver 3–2 (0–1, 0–1, 3–0)

San Jose: Will Smith 2 (6), Mason Marchment (4).

Vancouver: Drew O'Connor (2), Liam Öhgren (4).