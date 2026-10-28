Efter landsmannens skada – tidigare JVM-svensken mot NHL-debut

Efter 131 AHL-matcher de senaste säsongerna ser Filip Bystedt ut att gå mot debut i NHL.

På onsdagen meddelade San Jose Sharks att de kallat upp svensken från farmarlaget San Jose Barracuda.

22-åringen hämtas in för att fylla tomrummet efter den svenske veterancentern Alexander Wennberg, som satts upp på skadelistan efter att ha missat de fyra senaste matcherna med en överkroppsskada.

Filip Bystedt har varit produktiv i AHL

Bystedt, draftad som 27:e spelare i första rundan 2022, har producerat gott om poäng i AHL sedan han lämnade moderklubben Linköping HC och flyttade till Nordamerika. Förra säsongen var han endast överträffad av Felix Unger Sörum bland de svenska spelarna i farmarligan. Då blev det 22 mål och 60 poäng på 65 matcher. Den här säsongen har han inlett med åtta poäng (4+4) på lika många matcher.

Totalt har Bystedt gjort 106 poäng på 131 matcher i AHL.

I SHL hann den storvuxne centern med att göra 39 poäng på 108 matcher för LHC. Hans mest produktiva säsong kom 2022/23 när han stod för 20 poäng på 45 matcher.

Filip Bystedt spelade även två JVM med Juniorkronorna och var bland annat med i laget som tog silver i Göteborg 2024. Han vann även guld med 04:ornas upplaga av Småkronorna på U18-VM 2022.

San Jose Sharks, där Ivar Stenberg numera återfinns, har vunnit sex av sina 13 första matcher. Natten mot onsdag blev det förlust mot Buffalo Sabres med 0–2 på hemmais. Närmast väntar Vancouver Canucks hemma i SAP Center natten mot fredag.