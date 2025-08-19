Fenway Sports Group uppges kunna sälja Pittsburgh Penguins.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman skulle ett köp av klubben då kunna kosta upp emot 17 miljarder kronor.

John W Henry och Fenway Sports Group kan sälja Pittsburgh Penguins. Foto: Bildbyrån

Det är fyra år sedan som Fenway Sports Group, ledda av ägaren John W Henry, köpte Pittsburgh Penguins från bland annat klubblegendaren Mario Lemieux. Köpet uppgick till 900 miljoner dollar – eller nästan 8,6 miljarder kronor. Det var då den största summan som någonsin betalats för att köpa ett NHL-lag.

Men nu uppges FSG, som bland annat också äger Liverpool FC (fotboll) och Boston Red Sox (baseball), redan kunna sälja Pittsburgh. Tidigare har det rapporterats om att den förra ägargruppen – ledd av Mario Lemieux, vore intresserade av att köpa tillbaka Penguins. Men nu har en annan aktör visat sitt intresse för NHL-klubben.

Sportsnets insider Elliotte Friedman uppger nämligen att den Chicago-baserade Hoffmann-familjen nu också har klivit fram som en kandidat att köpa upp Penguins. David Hoffmann, som är grundare till ”Hoffmann Family of Companies” köpte hockeyklubben Florida Everblades, som spelar i ECHL, 2019. Sedan köpet har Everblades haft en väldigt framgångsrik tid då de blev Kelly Cup-mästare tre år i rad mellan 2022 och 2024. Vid köpet av Florida Everblades uttryckte David Hoffmann också att han var intresserad av att köpa både NHL-lag samt NBA-lag (basket).

Kan bli dyraste köpet i NHL:s historia

Det skulle dock inte bli billigt att köpa Pittsburgh Penguins. Enligt Friedman skulle ett köp av föreningen kunna uppgå till hela 1,75 miljarder dollar, vilket motsvarar 16,7 miljarder kronor. Penguins ska alltså ha dubblat sitt värde sedan Fenway Sports Group köpte NHL-klubben 2021.

Pittsburgh Penguins är en av de mest framgångsrika NHL-klubbarna i modern tid då de har vunnit fem Stanley Cups de senaste 35 åren då titlarna har vunnits 1991, 1992, 2009, 2016 och 2017. Flera av tidernas bästa spelare har då spelat i Penguins genom åren, bland annat Mario Lemieux, Jaromir Jágr, Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Ron Francis och Paul Coffey.

Source: Pittsburgh Penguins @ Elite Prospects