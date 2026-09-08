Felix Unger Sörum siktar på en NHL-plats.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Alarmy (montage). I slutet av sin andra säsong i Nordamerika fick VM-spelaren från 2024, Felix Unger Sörum NHL Carolina Hurricanes Leksands IF



– Jag minns första matchen i NHL som att det bra var otroligt roligt. Jag var sjukt taggad hela den dagen. Sedan var det kul att många i familjen hann komma över, säger Felix Unger Sörum då hockeysverige träffar honom för en intervju utanför Tegera Arena i Leksand.



Hur tidigt fick du beskedet att du skulle debutera med tanke på att familjen hann åka över?

– Dagen innan, så då var det bara att packa grejerna och åka. Det var tur att matchen var i New York så det var direktflyg. Familjen hann precis komma fram.

– Det var en rolig match och bara kul att få lira. Jag minns egentligen inte så mycket från matchen mer än att det var roligt.



Carolina mötte New York Islanders och Felix Unger Sörum svarade för en assist.



– Precis, men inte den snyggaste, skrattar 20-åringen. I slutet av sin andra säsong i Nordamerika fick VM-spelaren från 2024,, göra sin-debut. Det i ettsom gick hela vägen och vann Stanley Cup. Samtidigt tog sig farmarlaget, Chicago Wolves där Unger Sörum mestadels spelade, till final. Nu väntar ny säsong där många tror att 20-åringen frånkommer ta en plats i NHL.– Jag minns första matchen i NHL som att det bra var otroligt roligt. Jag var sjukt taggad hela den dagen. Sedan var det kul att många i familjen hann komma över, säger Felix Unger Sörum då hockeysverige träffar honom för en intervju utanför Tegera Arena i Leksand.– Dagen innan, så då var det bara att packa grejerna och åka. Det var tur att matchen var i New York så det var direktflyg. Familjen hann precis komma fram.– Det var en rolig match och bara kul att få lira. Jag minns egentligen inte så mycket från matchen mer än att det var roligt.Carolina mötte New York Islanders och Felix Unger Sörum svarade för en assist.– Precis, men inte den snyggaste, skrattar 20-åringen.

Final i både NHL och AHL: "Det är kontinuiteten"

Hur delaktig kände du dig kring allt positivt som hände kring Carolina förra säsongen?

– Jag tillhörde mest Chicago och fokuset var där. Vi hade ett väldigt bra år och gick till final, vilket var bättre än jag trott på förhand.

– Synd att vi inte kunde vinna, men vi hade ändå en bra säsong som lag.



Både Carolina och Chicago i final, vad säger det om organisationen?

– Det är ju väldigt bra, men som sagt var synd att vi inte också kunde vinna.



Vad var styrkan i gruppen Carolina hade förra säsongen?

– Jag skulle säga att det är kontinuiteten. Det känns som dom bra varje år samtidigt som det är nästan samma gäng som varit sedan fem, sex år tillbaka. Dom är ett sjukt bra hockeylag.

Unger Sörum blev intern poängkung i Chicago Wolves.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur stort upplever du att intresset är för laget i Raleigh?

– Jättestort. Nu har jag inte fått känna på det så mycket, men av det jag har hört har laget ett jättestort stöd.

Ett tuffare första år: Fokuset var på att göra det bättre"

Felix Unger Sörum svarade för 17 mål och totalt 66 poäng på 72 matcher i grundserien. I slutspelet blev det fem mål och totalt tolv poäng på 14 matcher.



– Jag är nöjd med säsongen. Första säsongen hade jag det lite tuffare så fokuset var på att komma tillbaka lite och göra det bättre.

– Jag fick mer förtroende och såklart gjorde det allt mycket enklare. Som sagt, jag är nöjd för min personliga del. Sedan är det synd att vi inte kunde vinna.



Vad gjorde laget, Chicago Wolves, så framgångsrika?

– I slutspelet tog vi match för match och det funkade. Helt plötsligt var vi i final, så det var kul.

– Vi mötte i Toronto Marlies i finalen och Toronto Maple Leafs var inte i slutspel så det blev ganska mycket drag där kring matcherna, vilket var kul.



Vilken kedja tillhörde mest under säsongen?

– Det var så olika hela tiden. Mycket skador och någon som skulle upp, så det var olika hela tiden.

"Han kommer göra det riktigt bra i Djurgården"

En som han inte spelade speciellt mycket med var Noel Gunler som nu flyttat hem till Sverige för spel med Djurgården.



– Vi hade några byten tillsammans i sex mot fem. Tyvärr blev det inte mer med Noel. Jag tror att dom såg oss båda som högerforwards så jag fick aldrig spela med honom.

– Han säsong var bra. Jag och Noel har blivit jättebra kompisar under dom två år jag varit där. Det har varit jättekul så det är tråkigt för mig att han ska till Djurgården. Kul för honom givetvis och jag tror att han kommer göra det riktigt bra där.

Noel Gunler och Joel Nyström i Carolina Hurricanes.

Foto: Bildbyrån (montage).

Även Joel Nyström spelade en del med Wolves, men var även uppe i Carolina drygt 30 matcher.



– Det var vi tre som hängde hela tiden så det var jättekul. Jag blev jättebra kompis med Joel också. Han ska tillbaka så vi kommer fortsätta hänga.

Målet: Ta en plats i Stanley Cup-mästarnas lag

Du åker tillbaka till USA inom kort (idag, tisdag), vilka förväntningar har du på den kommande säsongen?

– Jag har egentligen inte så stora förväntningar utan mest bara försökt få en bra sommar. Sedan får vi se vart det tar mig. Jag kan inte göra så mycket mer än mitt bästa, så det är bara att åka dit och ha kul.



Vad har du sysslat med i sommar för att komma bra förberedd inför kommande säsong?

– Mycket träning. Försökt hitta styrkan och mer power. På fritiden har det blivit mycket golf.



Till saken hör att han är uppväxt ett mycket kort stenkast från golfbanan i Leksand.



Du vann er poängliga förra säsongen, har ledningen sagt någonting om vad dom förväntar sig av dig?

– Nej, inget speciellt. Det är bara för mig att åka dit och visa upp mig så mycket jag kan. Sedan får vi se vart det leder.



Är målet att ta en plats i Carolina den här säsongen?

– Ja, det är såklart målet. Som jag sa är det bara dit och köra. Det har jag alltid gjort under mina tidigare år så vi får, som sagt var, se vart det leder. För mig är det bara att åka dit och ha kul, avslutar 20-åringen med ett leende.