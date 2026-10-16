NHL

Kaptenen skadad – då får Unger Sörum ny NHL-chans

Publicerad 16 oktober 2026 07:40
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Jordan Staal är placerad på skadelistan. Då kallas istället Felix Unger Sörum upp till NHL av Carolina Hurricanes.

Felix Unger Sörum får en ny chans med Carolina Hurricanes i NHL.
Felix Unger Sörum får en ny chans med Carolina Hurricanes i NHL.
Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Carolina Hurricanes kallar upp Felix Unger Sörum till NHL-laget. Den svenska forwarden har gjort en assist på fyra matcher i AHL så här långt den här säsongen. Efter att förra säsongen ha öst in poäng i farmarligan har det gått något tyngre den här säsongsinledningen. Samtidigt har även laget haft det tungt med förlust i varje match så här långt.

Offensivt har de bara mäktat med fem mål på fyra matcher.

Nu får också den svenska 21-åringen chansen i NHL. Under natten till fredag valde Carolina att placera sin kapten Jordan Staal på skadelistan. I samband med det fick även svensken en uppkallelse till laget. Därmed ser den tidigare leksandstalangen ut att få bygga vidare på debuten i ligan som kom förra säsongen.

Felix Unger Sörum får ny NHL-chans

Det var den 15 april som Felix Unger Sörum gjorde sin debut för de blivande Stanley Cup-mästarna. I en bortamatch mot New York Islanders stod talangen även för en assist. Under samma säsong blev det 66 poäng på 72 matcher i AHL.

Även under försäsongen fick han spela mycket med NHL-laget och var framstående.

Det här är hans tredje säsong i Nordamerika efter att ha lämnat Leksands IF. Det återstår nu att se hur långt stint det blir uppe i ligan den här gången. Under lördagskvällen svensk tid ställs Carolina mot Winnipeg Jets, där det då kan bli säsongsdebut för Unger Sörum i NHL.

Source: Felix Unger Sörum @ Elite Prospects

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