Fabian Lysell under en match för Boston.

Foto: USA TODAY Sports / Ed Mulholland-Imagn Images

Det blir en fortsättning i Nordamerika för Fabian Lysell. Sedan tidigare har Expressen skrivit att det funnits konkret intresse från SHL där bland annat Brynäs IF ska ha varit intresserade. Nu är det istället klart att han stannar i USA.

Nästa klubb blir Colorado Avalanche.

Svensken fick inget kvalificerande erbjudande av Boston Bruins och rättigheterna trejdades istället till Avalanche. Där har han nu också kritat på ett nytt avtal. Det handlar om ett ettårskontrakt som är tvåvägs.

Fabian Lysell skriver kontrakt med Colorado Avalanche

23-åringen är garanterad 190 000 dollar nästa säsong men kan tjäna så mycket som 850 000 om det blir spel i NHL. I Boston hade forwarden svårt att slå sig in i NHL. Det blev den här säsongen 42 poäng på 57 matcher i farmarligan utan någon chans i NHL.

Sedan tidigare står han noterad för tolv matcher och tre poäng för Bruins.

Nu väntar en ny chans på NHL via Colorado. De är ett av ligans bästa lag och det troliga är att Fabian Lysell får börja i farmarligan. Skulle skador sedan uppstå kan han vara ett billigt alternativ för att fylla ut laguppställningen även i NHL.