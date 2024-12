Expertens förslag: trejda Elias Pettersson

Kan Elias Pettersson vara på väg bort från Vancouver Canucks? I senaste avsnittet av podcasten 32 Thoughts föreslår experten Elliotte Friedman en trejd som skulle skicka svensken till Buffalo Sabres.

Elliotte Friedman föreslår att Vancouver Canucks trejdar Elias Pettersson till Buffalo Sabres mot Dylan Cozens och Bowen Byram. Foto: Bob Frid-Imagn Images/Bildbyrån

Vancouver Canucks lyckades besegra Colorado Avalanche med 3–1 på tisdagsmorgonen. Men annars har det varit en säsongsstart med en del djupa dalar för laget.

Det är ingen hemlighet att general managern Patrik Allvin och presidenten Jim Rutherford letat efter sätt att förstärka Canucks för att ge sig själva chansen att konkurrera med topplag som Edmonton Oilers, Vegas Golden Knights och Los Angeles Kings i Pacific Division.

Under det senaste avsnittet av podcasten 32 Thoughts ägnar insidern Elliotte Friedman och hans medvärd Kyle Bukauskas en stor del av tiden åt just Vancouver Canucks. Där föreslår Friedman också en minst sagt häpnadsväckande affär: att trejda Elias Pettersson till Buffalo Sabres i utbyte för backen Bowen Byram och forwarden Dylan Cozens.

– Vem säger nej, frågar sig Friedman.

– Antagligen Canucks, kontrar Bukauskas

– Jag håller med, av de två lagen är det sannolikt de som säger nej, menar Friedman.

Rick Tocchet missnöjd med Elias Pettersson?

Anledningen till att han tar upp Pettersson i det här skedet är de kommentarer Canucks coach Rick Tocchet kom med efter lördagens 1–5-förlust mot Boston Bruins. Tocchet beklagade sig över att det finns flera spelare i laget som inte varit tillräckligt påkopplade. Han nämnde inte den svenska stjärncentern vid namn, men media kring Canucks tolkade det omedelbart som han var en av de utpekade.

Elias Pettersson upplever precis som Canucks en ojämn säsong. Hans produktion har svajat jämfört med tidigare säsonger och han står noterad för 26 poäng (8+18) på 30 matcher. Nyligen hade han en stark period där poängen började trilla in, men på de fem senaste matcherna har det bara blivit 1+1. Han skrev så sent som under förra säsongen ett nytt åttaårskontrakt värt 92,8 miljoner dollar med en lönetaksträff på 11,6 miljoner. Det finns en no movement-klausul i kontraktet men den kickar in till nästa säsong.

Buffalo Sabres letar nyförvärv

Att Buffalo Sabres nämns i trejdsammanhang är ingen överraskning. Laget har förlorat tio raka matcher, och även om ägaren Terry Pegula så sent som under måndagen gav både lagledningen och spelarna en förtroendeförklaring, har general managern Kevyn Adams öppet aviserat att han är öppen för förändringar.

Bowen Byram kom till Sabres från Colorado Avalanche i utbyte för centern Casey Mittelstadt under förra säsongen. 23-åringen, som härstammar från British Columbia, sitter på ett utgående kontrakt med en lönetaksträff på 3,85 miljoner dollar.

Jämngamle Dylan Cozens kommer också från västra Kanada. Forwarden fick sitt genombrott för två år sedan då han svarade för 31 mål och 68 poäng på 81 matcher. Han belönades då med ett åttaårskontrakt med en lönetraksträff på 7,1 miljoner dollar, men har sedan dess haft svårt att nå samma höjder i sin produktion som tidigare. Den här säsongen har han gjort 13 poäng (6+7) på 31 matcher.