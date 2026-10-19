Experten: "Då slår han Gretzkys rekord"

Mattias Norström om Connor McDavids galna inledning på säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån

Sex mål och totalt 23 poäng på endast åtta matcher. Edmonton Oilers Connor McDavids inledning av säsongen har varit nästan galet bra. Gretzky-klass när det gäller poängskörd. Hur länge orkar 29-åringen hålla den här höra lägsta nivån och vad är styrkan i hans spel som gör honom så extremt bra? Mattias Norström är expert på Viaplay och har själv spelat 14 säsonger i NHL.



-- Det som är intressant är inte bara att han har gjort 23 poäng utan att han även är plus 18, vilket jag tycker är viktigare, säger Mattias Norström till hockeysverige.se och fortsätter:

-- Framför allt när dom gick in i säsongen och nya tränaren (Mike Babcock) sa att McDavid ska vara som bäst i slutspelet. Tränaren sa också att han inte kommer spela honom för mycket utan att han ska ligga runt 20-22 minuter. Inte 24 till 26.

-- Då blir det ännu mer intressant att se poängproduktionen från honom så här tidigt. Jag tror att för McDavid själv är det Stanley Cup som räknas. Det andra, vinna poängliga och så vidare, har han redan gjort. Han ser verkligen påkopplad ut i början av säsongen.

Norström om styrkorna som gör McDavid unik

Mattias Norström har själv spelat många långa säsonger och vet att det kan vara svårt att hålla samma höga nivå från oktober till maj/juni.



-- Han orkar hålla i en hel säsong, men inte med det här poängsnittet. Sedan kan vi se att inledningen av säsongerna, runt 20 matcher in, är lite Vilda Västern.

-- Det brukar sätta sig efter ett tag då lagen fått en bättre struktur i försvaret, men poängsnittet kommer han inte att hålla, vad jag tror, även om han fått en fin, fin inledning. Skulle han hålla det här poängsnittet slår han Gretzkys rekord, men det tror jag inte att han gör.

Connor McDavid jagar sin första Stanley Cup-titel. Foto: Bildbyrån

Foto: USA Today Sports

Om vi ser till inledningen av den här säsongen, vad är det unika i hans spel som gör honom så överlägsen?

-- Jag såg highlights från senast då han gjorde fem poäng och styrkan i spelet tyckte jag var att han också vann pucken. Han låg inte uppe i mittzonen och fiskade utan spelar på rätt sätt inledningsvis.

-- Om vi sedan ser till vad som särskiljer honom från andra är att han åker förbi och ifrån motspelarna på en annan nivå. När han får rätt steg är det tack och hej. Det är hans vapen.

-- Fartökningarna han kan göra, som egentligen bara Nathan MacKinnon -- Jag såg highlights från senast då han gjorde fem poäng och styrkan i spelet tyckte jag var att han också vann pucken. Han låg inte uppe i mittzonen och fiskade utan spelar på rätt sätt inledningsvis.-- Om vi sedan ser till vad som särskiljer honom från andra är att han åker förbi och ifrån motspelarna på en annan nivå. När han får rätt steg är det tack och hej. Det är hans vapen.-- Fartökningarna han kan göra, som egentligen barakanske kan mäta sig med, är han annars ensam om. Den här extremt höga farten han kan få upp och göra saker i är hans styrka.

"De kommer bli att räkna med"

Ny coach för säsongen är kontroversiella Mike Babcock.



-- Jag tycker det är för tidigt att utvärdera det jobba han gjort så här långt. Första matcherna var svängdörrar åt båda hållen. Nu verkar det vara mer struktur, laget ligger på rulle och vunnit sex av åtta matcher efter full tid.

-- Sedan gillar jag inställningen att lite spara på McDavid och Leon Draisaitl, för det inte nu man vinner Stanley Cup. Edmonton måste ta sig till slutspel, men inledningsvis har McDavid och Draisaitl fått lite stöd. Bland annat har (Vasili) Podkolzin har gjort sju mål. McDavid gör omgivningen bättre och många har dragit nytta av hans fina inledning.

-- Dessutom har Edmonton (Zach) Hayman. Evan Bouchard på powerplay är också väldigt het. Han ligger dessutom trea i hela NHL:s poängliga.

Evan Bouchard är med i toppen av NHL:s poängliga så här långt. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur långt tror du att Edmonton kommer att räcka den här säsongen?

-- Edmonton har visat att dom har material för att gå till en Stanley Cup-final. Den här säsongen visar dom inga tecken alls på att dom skulle vara ett sämre lag än för två säsonger sedan då dom gick till final och förlorade mot Florida.

-- Det här är ett lag som har kapacitet att vinna, vilket att dom visat i inledningen av säsongen. Edmonton kommer bli att räkna med den här säsongen.