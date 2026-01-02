900 poäng i NHL som back. Erik Karlsson har nått en mäktig milstolpe efter två assist i Pittsburgh Penguins 4-3-seger på övertid mot Detroit Red Wings.

Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

© Bildbyrån – COP 268.

Erik Karlsson har gjort 900 poäng som back i NHL. Det är en mäktig bedrift som bara sju andra svenskar har lyckats med i NHL-historien. Det kommer efter de två assisten i nattens drabbning mot Detroit.

— Det är alltid trevligt på ett sätt, men samtidigt hoppas jag att det är många fler att komma. Jag har spelat med många bra spelare under året och känner fortfarande det. Så, det kommer inte att sluta här, säger svensken till NHL.com om bedriften.

Nattens första poäng var på en passning till Sidney Crosby redan efter dryga fyra minuters spel.

Efter att samma Crosby gjort 2-0 och Detroit kvitterat till 2-2 via James van Riemsdyk och Andrew Copp var den svenska veteranbacken med och spelade fram till Penguins 3-2-mål också. Den gången var Blake Lizotte som var sist på pucken.

Målet kom med bara fem minuter kvar av matchen, men det räckte inte för en seger på fulltid.

För bara två minuter senare kom Red Wings tillbaka genom Alex Debrincat, på assist från Lucas Raymond. Matchen gick då till en förlängning där Kris Letang avgjorde bara 58 sekunder in på förlängningen.