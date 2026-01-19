Glädjebeskedet inför OS: Karlsson tillbaka i träning

Erik Karlsson är en av flera svenskar som har dragits med skador inför OS. Men nu är den svenska stjärnan tillbaka i träning.

Den blågula skadelistan inför OS i Milano har växt, och växt, och växt de senaste veckorna. En av dem som har dragits med krämpor är Erik Karlsson. Den rutinerade världsbacken har inte spelat sedan den elfte november.

Nu är han däremot tillbaka i träning, med bara ett par veckor kvar till OS. Hans medverkan på träningen ändra dock inte Penguins plan för när han ska vara tillbaka. Klart är att han kommer att följa med laget på den roadtrip som nu väntar i veckan.

— Ingen förändring i vår plan. Det är skönt att ha honom härute, säger huvudtränare Dan Muse till Triblive.

Erik Karlsson har gjort 33 poäng på 44 matcher den här säsongen. Han är en av Sveriges största stjärnor i NHL sett till de senaste 15 åren och har gjort ett OS tidigare för svensk del. Nu är det bara att hålla tummarna att han inte åker på någon ny skada, eller slår upp den gamla, i de sista matcherna innan uppehållet.

