Erik Karlsson avslutade sin säsong med ett mer oväntat – men prestigefyllt – pris. Pittsburgh-backen utsågs till “Mr. TNT” 2026 och bjöd på både humor och pikar under tacktalet.

Erik Karlsson har förärats med priset Mr. TNT säsongen 2025/26.

Erik Karlsson satte punkt för en grundserie genom att ta hem ett av de mer underhållande priserna i hockeyvärlden. På onsdagen utsågs Pittsburgh Penguins-backen till vinnare av “Mr. TNT”-priset 2026, som delas ut av panelen i NHL on TNT.

Priset delades ut av lagkamraten Kris Letang i ett videoklipp som visades under eftersnacket i sändningen.

– Tack till hela TNT-panelen för att ni röstade på mig. Jag uppskattar det verkligen, säger Karlsson i sitt tacktal.

– Jag har ingen aning om vad det här betyder, men det betyder mycket för mig och är något jag kommer minnas för alltid. Jag ska ställa det bland mina andra troféer.

Erik Karlsson pikade Paul Bissonnette

Karlsson, som tidigare vunnit Norris Trophy som NHL:s bästa back tre gånger, passade också på att skämta om uppmärksamheten kring Penguins. Och siktade framför allt in sig på TNT-profilen Paul Bissonnette:

– Jag hoppas att det här säkrar det stöd vi kommer få från “Biz”. Att han nu äntligen bytt sida och håller på oss för alltid. Det är så jag väljer att tolka priset, säger han med ett leende.

Karlsson beskrev även pokalen som “vacker” och menade att den passar fint in i hans samling – även om sonen redan lagt beslag på den. Karlsson fick även en speciell hälsning från Henrik Lundqvist:

– Du är en stjärna! hälsar landsmannen som inte kunde vara med i sändningen.

Tidigare vinnare av priset är bland andra Alex Ovetjkin (2025), Jon Cooper (2024) och Brad Marchand (2023) och delas ut till en profil som gjort ett starkt intryck under sina intervjuer med TNT-panelen under säsongen.

Erik Karlsson avslutade en stark grundserie med 66 poäng (15+51) på 75 matcher – hans bästa notering sedan 101-poängssäsongen med San Jose Sharks 2022/23.

Härnäst väntar en slutspelsserie mot Philadelphia Flyers för den snart 36-årige svensken och hans Penguins.

Source: Erik Karlsson @ Elite Prospects