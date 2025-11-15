”Fanns inte jättemycket positivt att ta med sig”

Erik Karlsson och hans Pittsburgh Penguins gick mot seger – men snubblade på mållinjen. En sen kvittering av Filip Forsberg följdes av ett segermål av Steven Stamkos i förlängningen.

– Det vi kan ta med oss är att vi kan spela bra mycket bättre än vi gjorde i dag, säger Karlsson efter 1–2-förlusten.

Erik Karlsson knäcker klubban i mötet med Nashville Predators i NHL Global Series.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

En svag insats i en sval match.

Pittsburgh Penguins fick nöja sig med en poäng i det första mötet med Nashville Predators i NHL Global Series. En poäng som hade kunnat vara två om laget lyckats hålla tätt i slutminuterna.

Jevgenij Malkin hade elegant vallat in 1–0 för Penguins via en motståndare i andra perioden. Det var en ledning som höll sig fram tills 70 sekunder före slutsignalen. Då kanaliserade Filip Forsberg sin frustration över Nashvilles alla vaskade målchanser och vräkte in en backhand bakom storspelande Arturs Silovs i Penguins kasse.

I förlängningen hade Forsberg ett gyllene läge att avgöra, men stoppades. Han fick i stället se Steven Stamkos prickskjuta segermål efter en spelvändning.

Erik Karlsson, Penguins enda svensk, tvingades därmed lämna isen som förlorade i Avicii Arena.

Erik Karlsson missnöjd: ”Bättre än så här ska vi vara”

– Det är snöpligt på sättet vi förlorar, inte idealt, säger backen efter matchen.

– Samtidigt tycker jag inte att vi spelar en jättematch. Från andra perioden tycker jag att de har lite bättre tryck och lite bättre hugg hela vägen till slutet. Det finns mycket vi kan göra bättre om vi vill ge oss en chans att vinna lite mer bekvämt.

Karlsson bjöd på ett par läckra aktioner, men fick se sig överglänst av landsmannen på andra sidan isen. Precis som Penguins överglänstes av Predators.

– Det vi kan ta med oss är att vi kan spela bra mycket bättre än vi gjorde i dag. Men ska vi gå igenom den här matchen tror jag inte att det fanns jättemycket positivt att ta med sig. Vi får hoppas att det bådar gott för söndag, för bättre än så här ska vi vara.

Pittsburgh Penguins bleka trend fortsätter därmed. De kom till Stockholm med fyra förluster på sina fem senaste matcher och adderar därmed ytterligare ett nederlag till samlingen.

På söndag klockan 15.00 släpps pucken i returmötet mellan lagen.