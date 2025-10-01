NHL-veteranens besked: Avslutar karriären

Gabriel Landeskog får ställa upp utan sin nära vän under 2025/26.

Efter totalt 18 säsonger i NHL meddelar nu Erik Johnson att han avslutar karriären.

Erik Johson på Gabriel Landeskogs axlar under Stanley Cup-firandet 2022. Foto: Bildbyrån (montage).

När Erik Johnson nådde 1000 matcher i NHL, i november 2024, dök plötsligt Gabriel Landeskog upp för att hylla sin nära vän. Tillsammans gjorde de totalt 13 säsonger mellan 2011 och 2025, och under fjolårets slutspel återförenades de även när svensken gjorde comeback.



Nu meddelar den 37-årige backen att han valt att lägga skridskorna på hyllan.



– Efter 18 otroliga år i NHL går jag i pension med ett hjärta fullt av tacksamhe. Till St. Louis Blues, Buffalo Sabres, Philadelphia Flyers och framför allt Colorado Avalanche: tack för möjligheterna och minnena, särskilt Stanley Cup-segern 2022. Till mina lagkamrater, tränare och personal: ert stöd, er kamratskap och ert engagemang format min karriär. Till fansen: er passion gjorde varje ögonblick oförglömligt. Till min familj och mina vänner: er villkorslösa kärlek och ert stöd bar mig igenom det. Hockey har varit mitt liv, och jag är tacksam för varje sekund. Jag är exalterad över vad som komma skall och kommer alltid att vårda den här resan, säger han i ett uttalande under onsdagen.

Valdes först i NHL-draften 2006

Erik Johnson valdes av St. Louis Blues som första spelare i NHL-draften 2006 och slog sedan igenom i NHL 2007/08, då han redan spelat sitt första VM för USA. Där blev det 203 matcher innan han anlände i Colorado. Totalt 14 år med 731 grundseriematcher följde i tröjan, och 2022 toppades det hela med en Stanley Cup, intill Landeskog.



Johnsons återkomst i Avalanche blev klar genom en trejd i mars 2025, efter att han varit en kort vända i både Buffalo Sabres och Philadelphia Flyers.



I och med att Landeskog är tillbaka från sin skadefrånvaro får han nu fortsätta spela sin hockey utan den nära vännen.



På Johnsons meritlista finns även OS-silver, VM-brons, med mer.

Source: Erik Johnson @ Elite Prospects