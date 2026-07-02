Erik Gustafsson blir kvar i USA en säsong till.

Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / USA TODAY Sports

Efter att ha varit etablerad i NHL under sju säsonger hamnade Erik Gustafsson i farmarligan den här säsongen. I Detroit Red Wings hamnade svensken bakom flera av sina yngre landsmän. Det blev istället 37 poäng på 39 matcher för Grand Rapids Griffins i AHL, dessutom gjorde han sex poäng på åtta matcher i Calder Cup-slutspelet.

Med ett utgående kontrakt gick 34-åringen under onsdagen ut på marknaden.

Då tog det inte heller lång tid innan ett nytt kontrakt var på plats. Till nästa säsong blir det nu spel i Los Angeles Kings.

Det gör att Djurgårdens drömvärvning spricker även den här sommaren. Backen har uttryckt sin önskan om att få spela i klubben igen en dag. Men den dagen får alltså vänta.

För nästa säsong blir det därmed spel i NHL ännu en säsong till.

Erik Gustafsson har gjort över 500 matcher i NHL. Nu får han chansen att putsa på den siffran ytterligare.