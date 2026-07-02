Svenskarna fick nya kontrakt - stannar i Nordamerika

Tobias Björnfot, William Strömgren och Andreas Englund.

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Tobias Björnfot stannade i Florida Panthers, William Strömgren likaså i Calgary Flames. Samtidigt som Andreas Englund valde att krita på för Calgary även han. Därav försvann tre svenskar som hade kunnat vända hem till SHL nästa säsong.

Trion har alla varit bofasta i AHL de senaste åren. De nya kontrakten är också tvåvägskontrakt, vilket innebär att det mest sannolika är att de får spela i farmarligan en säsong till.

Englund kommer nu att gå in på sin elfte säsong Nordamerika till hösten. Samtidigt hoppas Björnfot på att etablera sig i NHL på allvar. Den gångna säsongen fick han spela 20 matcher med Florida, det återstår nu att se om han kan ta en större roll till nästa säsong.

Strömgren fick NHL-debutera den gångna säsongen. Totalt blev det tre matcher i ligan för honom, i övrigt producerade han starkt i AHL. Under sommaren får han nu chansen att visa Flames att han ska ha en plats i NHL på mer permanent basis.