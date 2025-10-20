Emmitt Finnie gjorde under söndagen 2+1 i Detroit Red Wings seger mot Edmonton Oilers. Därmed blev 20-åringen den första Detroit-draftade spelaren i sjunde rundan sedan Henrik Zetterberg att göra fler än en poäng i en och samma match.

Emmitt Finnie har fått en bra start på sin Detroit-karriär.

Foto: AP Photo/Ryan Sun.

En av NHL:s härligaste historier i säsongsinledningen har varit Emmitt Finnie. Den 20-årige forwarden slog sin in i laget från ingenstans och har tagit en topproll. Det efter att ha draftats i sjunde rundan och smugit under radarn.

Under söndagen klev han också fram med två mål och en assist i 4-2-segern mot Edmonton Oilers. Där 20-åringen också passade på att göra något unikt.

Inte sedan Henrik Zetterberg 2015 har en spelare som Detroit Red Wings draftat i sjunde rundan gjort fler än en poäng i en och samma match. ”Zäta” var som bekant ett rejält fynd av Detroit och anses nu vara en av tidernas bästa blågula spelare.

Emmitt Finnie har gjort fem poäng på sina första sex NHL-matcher och verkar vara i ligan för att stanna. Född 2005 spelade han förra säsongen för Kamloops Brazers i WHL. Under junioråren blev det heller inte en enda landskamp för Kanada.