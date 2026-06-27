MoDo-talangen går i Kempes fotspår: "Det är coolt"

Elton Hermansson och Adrian Kempe tillhör nu samma klubb.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network & Bildbyrån.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen 13/14 slogAdrian Kempe igenom i MoDo och blev draftad i första rundan av Los Angeles Kings.

Säsongen 25/26 slog Elton Hermansson igenom i MoDo - och blev även han draftad i första rundan av Los Angeles Kings.

De båda Ö-vikskillarna tillhör nu samma klubb. Där den förstnämnda är den stora stjärnan just nu. Hermansson har en lång väg kvar att vandra innan han är på samma nivå. Men nu går han i sin föregångares fotspår.

– Det är en stor ära att få vara en del av detta lag. Jag ser framemot det som komma skall, säger 18-åringen.

Hur är det att komma till samma klubb som Adrian?

– Det är coolt, en MoDo-spelare. Farsan har coachat honom och jag ser framemot att få träffa honom.

Delade draften med vännerna: "Dröm för oss alla"

Även om Adrian Kempe är från samma stad är han tolv år äldre än Elton Hermansson. Dessutom har han inte länger sin bas i Örnsköldsvik. Det blir nu istället en ny bekantskap för den unga talangen.

– Ja, jag tror han håller till i Stockholm så jag har inte träffat honom sedan jag var väldigt liten.

Det blev också en historisk svensk draft. Rekordet från 2009 med sju blågula förstarundor är tangerat där flera av Eltons kompisar blev valda under fredagskvällen.

– Det är coolt att se de andra gå med Alex och Malte, Ivar och Viggo. Det är kul att se dem och sen kul att få gå upp själv. Det är en dröm för oss alla.