Smällen: Svensken på skadelistan

Elmer Söderblom.

Foto: Gene J. Puskar/AP/Alamy

Elmer Söderblom har bara kommit till spel i sex matcher för Pittsburgh Penguins under inledningen av NHL -säsongen. I sin senaste match mot Nashville Predators den gångna helgen noterades han för sin första poäng för säsongen – men något spel kommer det inte att bli den här veckan.

Via ett inlägg på X meddelar Penguins att Söderblom har placerats på skadereserven, vilket innebär att han inte kan spela på åtminstone en vecka. Svensken dras med en överkroppsskada och hans frånvaro har tidigare klassats som dag-till-dag.

Har varit petad i hälften av matcherna

Den över två meter långa och 114 kilo tunge forwarden har under säsongsinledningen varit in och ut ur laguppställningen, där han i sex av lagets tolv matcher varit petad. På de sex matcher han har spelat har Söderblom noterats för en poäng.

25-åringen, som spelade SHL-hockey med Frölunda innan flytten över till Nordamerika 2022, trejdades till Pittsburgh från Detroit Red Wings under fjolårssäsongen och avslutade säsongen med att göra tio poäng på 20 matcher för Penguins i grundserien.

Svensken är inne på den sista säsongen av det tvåårskontrakt han skrev sommaren 2025, som den här säsongen ger honom en lön på 1,15 miljoner dollar.