Minnesota rivstartade matchen och avgjorde i praktiken redan i den första perioden. Brock Faber, Blake Coleman, Maksim Sjabanov och Matt Boldy nätade samtliga före den första pausvilan och såg till att det stod hela 4–0 på tavlan.

I den andra akten fortsatte målfesten åt båda håll. Matt Boldy ökade på till 5–0 i powerplay – återigen framspelad av Joel Eriksson Ek och Kirill Kaprizov – och kort efter att Nicolas Hague reducerat satte Marcus Foligno 6–1. Det fick Nashville att byta målvakt och ersätta Juuse Saros med Justus Annunen.

Predators putsade sedan siffrorna via fullträffar från Jonathan Marchessault och svenske Filip Forsberg. Med blott fem sekunder kvar av mittperioden satte dock Joel Eriksson Ek punkt för målskyttet när han skickade in 7–3. Den tredje perioden blev sedan mållös.

Det var svenskens första fyrpoängskväll sedan den 10 april 2025 då han gjorde fyra mål och i en och samma match.

Matchfakta

Minnesota Wild – Nashville Predators 7–3 (4–0, 3–3, 0–0)

Första perioden:

1–0 (04.20) Brock Faber (Joel Eriksson Ek, Kirill Kaprizov)

2–0 (08.59) Blake Coleman (Jared Spurgeon, Quinn Hughes)

3–0 (17.56) Maksim Sjabanov (Jared Spurgeon, Yakov Trenin)

4–0 (18.39) Matt Boldy (Quinn Hughes, Joel Eriksson Ek)

Andra perioden:

5–0 (00.59) Matt Boldy (Kirill Kaprizov, Joel Eriksson Ek) PP1

5–1 (01.52) Nicolas Hague (Steven Stamkos)

6–1 (02.09) Marcus Foligno (Nick Foligno)

6–2 (07.13) Jonathan Marchessault (Alexander Kerfoot, Reid Schaefer)

6–3 (18.41) Filip Forsberg (Nicolas Hague)

7–3 (19.55) Joel Eriksson Ek (Matt Boldy, Kirill Kaprizov)

Tredje perioden:

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Utvisningar: MIN: 2x2 min. NSH: 3x2 min.