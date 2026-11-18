Connor Bedard med en misstänkt axelskada.

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Chicago Blackhawks-fansen fick i natt se mardrömsbilder. Connor Bedard tvingades lämna matchen mot Toronto Maple Leafs efter en tekning och återvände inte till spel.

Det var i den tredje periodens inledning som stjärnan hamnade i smärtor direkt på en tekning. Han slog sedan klubban i marken, tog sig för axeln och åkte rakt ut till omklädningsrummet. En skada som såg misstänkt lik ut den han tidigare varit borta en längre tid för. Även då var det just vid tekningar som problemen visade sig mest.

Redan innan skadan hade han gjort mål och spelade totalt drygt tolv minuter i matchen. Den här säsongen har det blivit 18 poäng på 15 matcher för draftettan.

Blackhawks vann matchen med 6–3 , det var deras blott sjätte seger den här säsongen.

Connor Bedard skadad – igen

Förra säsongen spelade Connor Bedard bara 69 matcher till följd av sin axelskada. Även i inledningen av den här säsongen var centern frånvarande med sina problem.

Chicago har ännu inte gett någon uppdatering om sin kapten. Det återstår därmed att se hur lång den eventuella frånvaron blir den här gången.