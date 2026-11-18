Toronto fick den bästa starten på matchen när Easton Cowan öppnade målskyttet tidigt i den första perioden. I den andra akten vaknade dock Chicago ordentligt. Frank Nazar klev fram som tvåmålsskytt inom loppet av knappt fem minuter och vände på steken till 2–1. Teddy Blueger kvitterade visserligen snabbt för gästerna, men Connor Bedard såg till att Blackhawks gick till pausvila i ledning efter sitt 3–2-mål med dryga minuten kvar.

I den tredje perioden ryckte Chicago ifrån. Tyler Bertuzzi satte 4–2 i powerplay, och kort efter att John Tavares reducerat till 4–3 stängde hemmalaget butiken helt. Först ökade Oliver Moore på till 5–3, innan svenske Anton Frondell spelade fram Bertuzzi till 6–3 med sitt andra mål för kvällen.

Det var Torontos sjunde raka förlust och storklubben har nu ånyo fått en krisstämpel på sig. Kritiken är stark inte bara mot spelarna utan även mot huvudtränaren Jim Hiller. Det återstår nu att se hur Maple Leafs ska på slut på den tuffa förlustsviten.

Matchfakta

Chicago Blackhawks – Toronto Maple Leafs 6–3 (0–1, 3–1, 3–1)

Första perioden:

0–1 (03.22) Easton Cowan (Auston Matthews, Jack Roslovic)

Andra perioden:

1–1 (13.17) Frank Nazar (Sam Rinzel) PP1

2–1 (17.54) Frank Nazar (Cole Smith, Lukas Cormier)

2–2 (18.16) Teddy Blueger (Darren Raddysh)

3–2 (18.51) Connor Bedard (Tyler Bertuzzi, Alex Vlasic)

Tredje perioden:

4–2 (09.07) Tyler Bertuzzi (Sam Rinzel, Patrick Kane) PP1

4–3 (11.09) John Tavares (Gavin McKenna)

5–3 (11.21) Oliver Moore (Sam Rinzel, Wyatt Kaiser)

6–3 (12.10) Tyler Bertuzzi (Anton Frondell)

Utvisningar: CHI: 3x2 min. TOR: 3x2 min.