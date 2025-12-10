Beskedet: Skickas tillbaka till farmarligan

Det blev fyra matcher i NHL för Elias Salomonsson den här svängen.

Nu skickas Skellefteås tidigare guldhjälte tillbaka till AHL.

Elias Salomonsson.

Foto: James Guillory/Imagn Images/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar AHL-laget Manitoba Moose att Winnipeg Jets skickat tillbaka svenske backlöftet Elias Salomonsson till klubben.

Salomonsson kallades upp till NHL av Winnipeg i slutet av november och NHL-debuterade borta mot Washington Capitals natten till den 27 november. Den 21-årige backen spelade därefter i bortamatcherna mot Carolina Hurricanes och Montréal Canadiens innan han gjorde sin hemmadebut i helgens match mot Buffalo Sabres.

Väntar på första NHL-poängen

På de fyra matcher han spelade i NHL blev det inga poäng för Salomonsson, som snittade strax under 15 minuters istid i de matcher han spelade. På dessa matcher var 21-åringen också -4 i plus/minus-statistiken.

Innan han kallades upp till Winnipeg hade Elias Salomonsson spelat 17 matcher med Manitoba den här säsongen, där han noterats för sex poäng (0+6). Förra säsongen stod Skellefteås tidigare guldhjälte för 27 poäng (5+22) på 53 AHL-matcher i vad som var hans debutsäsong i Nordamerika.

Source: Elias Salomonsson @ Elite Prospects