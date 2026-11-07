Elias Salomonsson är borta på obestämd tid – av privata skäl. Foto: Kyusung Gong/AP/Alamy

Foto: Kyusung Gong/AP/Alamy

När Winnipeg Jets besegrade Vancouver Canucks med 6–2 tidigare i veckan saknades Elias Salomonsson i laguppställningen. Då hade coachen Scott Arniel meddelat att den svenske backen var sjuk.

När han även saknades på isen inför söndagens hemmamöte med Tampa Bay Lightning kom ett annat besked. Nu meddelar nämligen Arniel att 22-åringen lämnat laget, rapporterar TSN:s Danielle Bain .

– Elias Salomonsson kommer inte att vara med oss just nu. Han kommer att vara borta från laget på grund av personliga angelägenheter som han behöver ta itu med. Det finns ingen tidsplan för när han är tillbaka. Vi ber er att respektera hans privatliv i den här situationen, var Arniels kommentar kring svenskens frånvaro på lördagen.

Elias Salomonsson opererade axeln i våras

Salomonsson opererade ena axeln i slutet av april och missade inledningen på säsongen. Sedan comebacken har den tidigare Skellefteå AIK-backen spelat sex poänglösa matcher och snittat 18 minuter och 20 sekunders istid per match.

Västerbottningen etablerade sig i NHL ifjol med 32 matcher för Jets, då stod han för ett mål och fyra assist.

På meritlistan har Salomonsson även 84 matcher i AHL med Winnipegs farmarlag Manitoba Moose. Där har han producerat sex mål och 31 assist, totalt 37 poäng.