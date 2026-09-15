Elias Pettersson kan le igen: "Exalterad"

Elias Pettersson är optimistisk inför säsongen. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Elias Pettersson hade ett ord som återkom gång på gång när han mötte media inför Vancouver Canucks försäsong: ”exalterad”.

Den svenske centern använde ordet åtta gånger under sex minuter när han beskrev känslan inför att vara tillbaka i Vancouver och få spela hockey igen, noterar Sportsnet . Det är en anmärkningsvärd entusiasm från en spelare som haft två mycket tunga år bakom sig.

Pettersson kommer från två raka säsonger med 15 mål. Totalt har det blivit 96 poäng på 138 matcher – produktion som är långt ifrån de 102 poäng han stoltserade med under säsongen 2022/23.

Elias Pettersson i återkommande trejdrykten

Samtidigt har 27-åringen varit en av de spelare som påverkats mest av turbulensen i Vancouver. Ett stort kontrakt, sviktande produktion och ständiga trejdrykten har gjort situationen allt mer pressad.

Nu hoppas Pettersson kunna lämna det bakom sig.

– Jag vill bara hitta tillbaka till mig själv. Jag har inte varit mig själv de senaste två åren. Men det är i det förflutna. Jag kommer in med ett nytt sinne och är exalterad över att spela hockey igen, säger han till Sportsnet.

En viktig del i den nya situationen är general managern Ryan Johnson som tillsammans med tvillingarna Sedin ska leda Canucks genom den rebuild man påbörjat. "EP40" beskriver deras relation som positiv och säger att Johnson får honom att känna sig bekväm.

– Jag spelar som bäst när jag bara känner mig som mig själv. Han har varit bra på det området; han vill bara få ut det bästa av dig och vill att alla ska vara lyckliga. Så det har varit bra.

Lagkamraten om EP: "Väldigt bra mentalt tillstånd"

Även lagkamraten Brock Boeser har noterat en förändring.

– Bara av att se honom verkar det som att han är i ett väldigt bra mentalt tillstånd just nu. Han kommer till rinken och jobbar hårt. Jag tror att det bara är en start i rätt riktning, ett steg i rätt riktning och jag är glad att se hur det går för honom i år.

Pettersson själv ser också sambandet mellan välmående och prestation.

– Jag menar, jag tror att det gäller alla: om man mår bra och är lycklig ... blir det lättare att spela hockey. Jag kan se och förstå det hos Brock och jag kan definitivt känna det själv också.

Nu återstår att se om ett lugnare Vancouver kan hjälpa Pettersson att hitta tillbaka till sitt gamla jag.