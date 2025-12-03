Svenske talangen tappar sin plats – skickas till AHL

Elias Pettersson, backen, har tappat sin plats i Vancouver Canucks.

Nu skickas 21-åringen ner till AHL.

Elias Pettersson kommer att få spela i farmarligan igen. Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Förra säsongen kallades Elias Pettersson upp till NHL av Vancouver Canucks och charmade direkt sin nya publik med en hårdför och oöm spelstil. Han fick sedan behålla sin plats i Vancouvers laguppställning under säsongens sista månader.

Till årets säsong knep 21-åringen också en av backplatserna i Canucks och har varit ordinarie under hösten. Men på sistone har Pettersson tappat sin plats i laguppställningen. Han har varit utanför laget i de senaste två matcherna mot Los Angeles Kings och Colorado Avalanche. Nu står det också klart att han kommer att få spela i farmarligan framöver.

Under onsdagskvällen meddelar Vancouver nämligen att Elias Pettersson skickas ner till AHL. Han kommer därmed att spela med farmarlaget Abbotsford Canucks framöver. Där kommer han få chansen till mer istid igen efter att ha haft en begränsad roll i Vancouver den senaste tiden.

Elias Pettersson spelade 38 matcher med Abbotsford Canucks förra säsongen och noterades då för 13 poäng. Efter att ha kallats upp till Vancouver Canucks stod backtalangen för 1+2 på 28 matcher. Hittills den här säsongen har 21-åringen registrerat 0+2 på 24 matcher i NHL. Pettersson är fostrad i Västerås men spelade sedan juniorhockey i Örebro. Han valdes sedan av Vancouver Canucks i tredje rundan av NHL-draften 2022. Internationellt var backen med och vann guld på U18-VM med Sverige 2022 och spelade sedan även JVM både 2023 och 2024, där det blev JVM-silver i Göteborg 2024.

