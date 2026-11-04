Elias Pettersson hyllas: "Enastående lagkamrat"

Elias Pettersson får lovord från Vancouver Canucks general manager Ryan Johnson. Foto: Wendell Cruz-Imagn Images

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Få spelare i NHL har varit lika kritiserade som Elias Pettersson de senaste åren. Den snart 28-årige centern har inte producerat tillräckligt med poäng för att leva upp till sin höga lönetaksträff på 11,6 miljoner dollar de senaste två säsongerna. Därför har det pratats mycket om att ett miljöombyte skulle vara bäst för svensken.

Men den här säsongen har narrativet förändrats. Pettersson har snittat strax över en poäng per match och även om Canucks är ett av ligans sämsta lag får han beröm för hur han för sig på och utanför isen.

General managern Ryan Johnson, som tog över efter Patrik Allvin inför den här säsongen, lyfter fram sin stjärna när han intervjuas av West Coast Connection med David Quarelli och Harman Dayal i DailyFaceoff Vancouvers YouTube-kanal.

– Han har gjort en jäkligt bra säsong så här långt. Jag ger honom beröm för att han förberedde sig ordentligt i somras, säger Johnson. Jag ville ge honom en trygg miljö där han själv kunde bestämma hur han ville utmana sig själv. Redan under de första matcherna, när man såg en spelare av hans kaliber gå i bräschen fysiskt, tolkade jag det som ett beslut från hans sida om på vilket sätt han ville utmana sig själv och hur det skulle hjälpa honom att bli bättre. Och det har han blivit.

Elias Pettersson är topp-30 i NHL:s poängliga

Pettersson har 18 poäng (4+14) på 17 matcher hittills och ligger med den noteringen topp-30 i NHL:s poängliga. Bara Leo Carlsson (22), William Nylander (21) och Filip Forsberg (19) har fler poäng bland de svenska NHL-spelarna så här långt.

Ryan Johnson menar dock att det inte är produktionen som stuckit ut i Petterssons spel. Det är istället hans inställning på och utanför som visar vägen för klubbens yngre spelare som ger eko i organisationen.

– Han har varit en enastående lagkamrat, berömmer han. Jag ser hur han tar på sig ett stort ansvar för att skapa saker och ting. Han försöker inte skaffa sig offensiva fördelar genom att fuska i spelet. Han är en av de mest ansvarsfulla tvåvägscentrarna som finns i ligan.

"Lärt spelarna omkring sig väldigt mycket"

Han pekar också på en specifik situation som fick lagledningen att haja till tidigare under hösten.

– Jag minns inte vilken match det var, men han kastade sig och täckte ett hårt skott. Det är en fantastisk läxa för resten av laget och våra yngre spelare. Titta på var han befinner sig i karriären och hur han går in i varje byte med en sådan inställning till vad han är beredd att göra. Han har gjort många bra saker och lärt spelarna runt omkring sig väldigt mycket på kort tid.

Elias Pettersson har kontrakt med Vancouver Canucks till säsongen 2031/32 och sitter på en no trade-klausul som gör att han själv måste godkänna en flytt från klubben.

Canucks är mitt inne i en rebuild och har bara vunnit tre av 17 matcher hittills. Laget har sju poäng, vilket är minst av samtliga lag i ligan.