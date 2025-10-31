Skadebesked kring Elias Lindholm – efter nattens smäll
Elias Lindholm fick hjälpas av isen i natt. Nu kommer beskedet att Boston Bruins svenske center kommer att bli borta ett tag efter att ha ådragit sig en underkroppsskada.
Boston Bruins får klara sig utan Elias Lindholm tills vidare efter att han skadade sig under torsdagens övertidsseger mot Buffalo Sabres.
Under fredagen meddelade Bruins tränare Marco Sturm att Lindholm blir borta vecka-för-vecka på grund av en underkroppsskada.
Lindholm skadade sig när han kolliderade med Sabres forward Jordan Greenway i mittzonen i TD Garden. Den svenske centern blev liggande på isen efter smällen, som främst verkade drabba hans knä, och fick hjälpas av isen av sina lagkamrater.
Lindholm, 30, valdes som femte spelare totalt i NHL-draften 2013 och är inne på sitt andra år av ett lukrativt sjuårskontrakt med ett lönetaksträff på 7,75 miljoner dollar, som han skrev på den 1 juli 2024. Han värvades för att vara en topp sex-center, men hade det tufft under sin första säsong i Boston då han gjorde 17 mål och 30 assist för totalt 47 poäng på 82 matcher.
Den tidigare Hurricanes-, Flames- och Canucks-spelaren hade dock fått en bättre start den här säsongen, med nio poäng på 13 matcher.
Med tanke på hur allvarlig skadan såg ut när den inträffade, kan en bedömning vecka-för-vecka ses som ett positivt besked för Boston – ett lag som haft det tungt efter att ha inlett säsongen med tre raka segrar.
Bruins hade sex raka förluster innan de besegrade Colorado förra lördagen, och de har nu vunnit tre av sina fyra senaste matcher – med den enda plumpen en 7–2-förlust mot Ottawa Senators i måndags.
Boston är tillbaka i spel på hemmais under lördagen, då de ställs mot ett av Lindholms tidigare lag, Carolina Hurricanes, i en tidig eftermiddagsmatch. I Lindholms frånvaro kommer 24-årige forwarden John Beecher att ta plats i laguppställningen.
