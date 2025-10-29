Efter tunga starten – svenske VM-målvakten skadad

Samuel Ersson har haft en tung start på NHL-säsongen. När han hjälpte Philadelphia Flyers till en straffseger mot Pittsburgh Penguins i natt skadade sig den svenske VM-målvakten dessutom.

Samuel Ersson skadade sig under segermatchen mot Pittsburgh Penguins. Foto: James Guillory-Imagn Images

Det var när han talade med media på onsdagen som Philadelphia Flyers huvudtränare Rick Tocchet avslöjade att Samuel Ersson hade ”sträckt” någonting under uppvärmningen och betraktas som dag-till-dag.

Tocchet preciserade inte vad som exakt besvärar Ersson eller hur han skadade sig. Spekulationer kring den svenske målvaktens status uppstod efter att han missade lagets träning.

Ersson stod i mål i Flyers möte på tisdagskvällen mot rivalen Pittsburgh Penguins. Han stoppade 26 av 28 skott, inklusive två av tre försök i straffläggningen, och hjälpte Philadelphia till en 3–2-seger – lagets fjärde vinst på de fem senaste matcherna.

Samuel Ersson har överglänsts av Dan Vladar

Tocchet nämnde att Ersson kommer att utvärderas på nytt på torsdag, samma dag som Flyers är schemalagda att ta emot Nashville Predators. Om den 26-årige svensken inte är redo att spela kan laget behöva vända sig till nyförvärvet Dan Vladar, som hittills varit mycket bra med tre segrar och två förluster på fem starter, ett snitt på 1,81 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 92,3.

Philadelphia avslutar sin fem matcher långa hemmasvit i helgen med möten mot Toronto Maple Leafs och Calgary Flames på lördag respektive söndag.

Även om det är för tidigt att säga om Ersson har tappat förstaspaden till Vladar, talar inte siffrorna till hans fördel. Trots två raka segrar har han ett facit på 2–1–1 på fyra starter, med ett snitt på 3,08 insläppta mål och en räddningsprocent på 87,6. Falusonen, som tog VM-brons med Tre Kronor i våras, släppte in fyra mål i vardera av sina två första matcher den här säsongen, inklusive fyra mål på 18 skott i en förlust mot Winnipeg Jets för nästan två veckor sedan.

På 114 NHL-matcher har Ersson ett facit på 53–40–13, med ett snitt på 2,99 insläppta mål, en räddningsprocent på 88,8 och sju hållna nollor.

Source: Samuel Ersson @ Elite Prospects