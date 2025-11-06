Efter svaga starten – svensken och stjärnan petas

St. Louis Blues har svarat för en överraskande svag första månad i NHL. Nu sätter coahen Jim Montgomery ned foten – och petar stjärnan Jordan Kyrou samt svenske forwarden Oskar Sundqvist i nattens möte med Buffalo Sabres, rapporterar David Pagnotta på The Fourth Period.

Jordan Kyrou (mitten) och Oskar Sundqvist (till höger) petas av coachen Jim Montgomery i St. Louis Blues möte med Buffalo Sabres. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

I fjol stod de för en enorm uppryckning och tog sig till slutspel där de pressade President’s Trophy-vinnarna Winnipeg Jets till sju matcher i första rundan. Den här säsongen har däremot startat allt annat än bra för St. Louis Blues.

En månad in på säsongen har de bara spelat ihop tio poäng på 14 matcher och är med det sämst i ligan tillsammans med Calgary Flames.

Efter nattens genanta 1–6-förlust mot Washington Capitals väljer coachen Jim Montgomery att skicka ett budskap till laget. Detta genom att peta stjärnan Jordan Kyrou och svensken Oskar Sundqvist i bortamötet med Buffalo Sabres. Det rapporterar David Pagnotta i podcasten The Sheet från DailyFaceoff.

Trejdrykten kring Jordan Kyrou

Att Kyrou hålls utanför laget har snabbt satt igång trejdrykten i hockeyvärlden. Men det lär inte vara så enkelt som vissa tror. Kanadensaren är inne på sitt tredje år i ett åttaårskontrakt, som han skrev på i september 2022. Det här är dessutom det första året med en fullständig no trade-klausul, som gäller fram till säsongen 2029/30.

Utöver det har Kyrou en lönetaksträff på 8,125 miljoner dollar, vilket gör honom svår att byta bort – om inte Blues skulle välja att behålla en del av lönen.

Kyrou har spelat hela sin NHL-karriär i St. Louis Blues, sedan han valdes i andra rundan av NHL-draften 2016. Han har gjort minst 65 poäng varje säsong de senaste fyra åren, och nått 70-poängsgränsen tre gånger. Så sent som i fjol stod han för 36 mål och 70 poäng på 82 matcher.

Oskar Sundqvist, 31, är inne på sista året i sitt kontrakt med Blues. Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren och tidigare Skellefteå AIK-spelaren har fem assist på åtta matcher så här långt.

