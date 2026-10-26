Efter långa väntan – stannar hos mästarna

Alexander Nikisjin med Stanley Cup-pokalen.

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Förra säsongen valde Alexander Nikisjin att lämna Ryssland för spel i NHL . Första säsongen i ligan stod ryssen även som mästare när säsongen var avslutad. Backen gjorde 33 poäng på 81 matcher i grundserien. I slutspelet tog han sedan en mer defensiv profil och gjorde en assist på 17 matcher.

Sedan säsongen tog slut har 25-åringen stått utan kontrakt.

Alexander Nikisjin stannar i Carolina

Nu har parterna däremot enats om en lösning. Under söndagen meddelade Carolina att de har skrivit ett nytt kontrakt med spelaren värt tre miljoner dollar över en säsong.

Alexander Nikisjin draftades av Carolina i den tredje rundan 2020. Nu kommer han in sent i den här säsongen, som alltså blir den andra i klubben. Det återstår nu att se om han kan ta klubben till en andra raka titel.