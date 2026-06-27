Efter draften - det väntar nu för Ivar Stenberg

Mamma Cecilia, pappa David, lillebror Knut och storebror Otto var alla på plats i Buffalo.

Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images / USA Today Sports

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en säsong av spekulationer, rankningar och intervjuer är det nu klart. Ivar Stenberg tillhör San Jose Sharks och blev drafttvåa.

Justin Bieber presenterade förstavalet - och sedan var det svenskens tur.

Några stora kramar till familjen senare gick han upp på scenen och fick ta på sig tröjan.

– Det var jättespeciellt. Svårt att beskriva med ord. Jag är jätteglad att få göra det med min familj och med alla som är här. De har något väldigt bra på gång och många bra som kommer. De har många bra spelare och prospects, jag är jättetaggad.

Hur nervöst var det att vänta på sitt namn?

– Det var nervöst. Det var en jäkla lättnad när jag hörde "Frölunda". Jag är jätteglad.

Kan få spela med Celebrini: "Bara ge honom pucken"

I San José väntas han nu också gå rakt in i NHL-laget, där en stor roll av allt att döma väntar. Kanske till och med bredvid världsstjärnan Macklin Celebrini. Kanadas nästa stjärnskott är Sharks stora stjärna och har också hört av sig till Ivar efter draften.

– Det hade varit kul att spela med honom, bara ge honom pucken så löser han det. Nej, det är jättekul. En av världens bästa, säger Stenberg.

För målet är tydligt, Frölunda har redan tackat av honom, och nästa säsong går han för att spela i NHL. Nu väntar en tid av möten med San José innan det sedan är dags för att, av allt att döma, skriva sitt första NHL-kontrakt.

– Det är målet. Jag får snacka med dem nästa vecka och se vad de säger.

Det väntar nu för Ivar Stenberg

Den svenska storstjärnan har gått och väntat på det här ögonblicket länge. Under säsongen har han varit under ständig bevakning. Dels av massmedia men även av scouter och NHL-klubbar. I Nordamerika har han också varit hårt ansatt av nyfikna som har pepprat honom med frågor.

Även om rampljuset nu inte försvinner helt, så blir det mer lugn och ro för Ivar Stenber.g

– Det är skönt, jag har gått och väntat på detta i över ett år. Det är jätteskönt att veta var man står och vilket lag man tillhör och jobba härifrån.

Vad är det som väntar nu?

– Det blir development camp nästa vecka så det blir dit och se hur läget är i San José.

Nu väntar middag med familjen där många Stenbergare är på plats. Sedan blir det av allt att döma ett flyg till Kalifornien redan i helgen.

– Ja, jag skulle tro det.