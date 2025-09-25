Jake Walman blev en injektion på Edmontons blålinje under slutskedet av fjolårssäsongen.

Nu uppges parterna förhandla om ett långtidskontrakt.

Jake Walman.

Foto: Darryl Dyck/AP/Alamy

Enligt insidern Frank Seravalli förhandlar backen Jake Walman och Edmonton Oilers om ett nytt långtidskontrakt.

29-årige Walman, som anslöt till Oilers under sluttampen av fjolårssäsongen från San Jose Sharks, noterades för åtta poäng på 15 grundseriematcher och växte sedermera ut till en nyckelback i slutspelet. Där blev han laget näst poängbäste back med sina tio poäng, samtidigt som han loggade över 20 minuters istid per match.

Backen går nu in på sitt sista år på kontraktet värt 3,4 miljoner dollar per säsongen.

– Jag hör att man gjort framsteg i förhandlingarna med Jake Walman. Han var en nyckelförstärkning förra säsongen och en kille som hjälpte till att förändra Oilers blålinje. Han var väldigt värdefull under deras resa till klubbens andra raka Stanley Cup-final. Jag hör att det handlar om ett långtidskontrakt, så vi får se vad siffrorna hamnar på när det väl blir klart. Det är något att hålla ögonen på framöver, säger Seravalli till Bleacher Report.

Trejdades i utbyte mot ingenting inför förra säsongen

Inför fjolårssäsongen trejdades Walman tillsammans med ett andrarundeval i 2024 års draft från Detroit Red Wings till San Jose i utbyte mot ”future considerations”, vilket i realiteten inte var någonting alls. 29-åringen producerade därefter 32 poäng (6+26) på 50 matcher för San Jose innan han trejdades till Oilers i utbyte mot svenske Carl Berglund och ett villkorligt förstarundeval i 2026 års NHL-draft.

Walmans avtal är emellertid inte den stora frågan för Oilers just nu, som alltjämt har Connor McDavids nya kontrakt att ro i hamn.

– De fortsätter att jobba med att få det klart och möten hålls mellan McDavid och Oilers högsta höns, men de har ännu inte pratat siffror och de verkar inte vara sugna på att göra det ännu. De kommande två veckorna fram till premiären är väldigt viktiga för att Oilers ska få honom att skriva på, säger Seravalli.