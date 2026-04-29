Edmonton lever – reducerar serien

Edmonton-seger med 4–1 mot Anaheim Ducks

Edmonton vann på hemmaplan mot Anaheim Ducks med 4–1 (3–0, 1–1, 0–0) i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed reducerade Edmonton i matchserien, som Anaheim Ducks nu leder med 3-2 i matcher.

Edmonton stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.51 i mitten av perioden.

Efter 8.26 i andra perioden slog Alex Killorn till framspelad av Mason McTavish och Cutter Gauthier och reducerade åt Anaheim Ducks. Edmontons Leon Draisaitl gjorde 4–1 efter 10.24 på pass av Connor McDavid och Evan Bouchard.

I tredje perioden höll Edmonton i sin 4–1-ledning och vann.

Edmontons Evan Bouchard hade tre assists.

Edmonton–Anaheim Ducks 4–1 (3–0, 1–1, 0–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Första perioden: 1–0 (2.22) Vasilij Podkolzin (Evan Bouchard, Ryan Nugent-Hopkins), 2–0 (8.33) Zach Hyman (Ryan Nugent-Hopkins), 3–0 (10.13) Leon Draisaitl (Evan Bouchard, Connor McDavid).

Andra perioden: 3–1 (28.26) Alex Killorn (Mason McTavish, Cutter Gauthier), 4–1 (30.24) Leon Draisaitl (Connor McDavid, Evan Bouchard).

Utvisningar, Edmonton: 4×2 min. Anaheim Ducks: 6×2 min.

Ställning i serien: Edmonton–Anaheim Ducks 2–3 (bäst av 7)

Nästa match:

1 maj, 04.00, Anaheim Ducks–Edmonton