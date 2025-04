Målkungen skadad igen: ”Kommer inte spela”

Leon Draisaitl är skadad – igen. Edmonton Oilers superstjärna lämnade matchen mot San Jose Sharks senast och kommer – till att börja med – missa nattens bortamöte med Los Angeles Kings.

– Vi är inte alltför oroade, säger Oilers coach Kris Knoblauch.

Leon Draisaitl är skadad igen. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

Det blev bara tre matcher efter den senaste comebacken innan Leon Draisaitl skadades igen.

I Oilers 3–2-seger mot San Jose Sharks på fredagsmorgonen hann 29-åringen spela fram till Viktor Arvidssons 2–1-mål innan han utgick i den andra perioden. Enligt Edmonton Oilers handlar det om en underkroppsskada.

Skadan kommer att hålla honom borta från spel i nattens bortamöte med Los Angeles Kings, men i övrigt låter Oilers coach Kris Knoblauch optimistisk kring stjärnans tillgänglighet.

– Han kommer inte att spela (mot Kings). Han är borta kortsiktigt och vi har inte en exakt tidslinje just nu, sade Knoblauch till reportrar under fredagen.

– Jag tror inte att det är något som kommer att följa med honom in i slutspelet. Vi tror att det är något han kommer att återhämta sig ifrån i god tid innan dess, så vi är inte alltför oroade speciellt inte när man tar hans smärttröskel i beaktande och sakerna han har spelat sig igenom tidigare.

Leon Draisaitl toppar NHL:s målliga

Leon Draisaitl missade fyra matcher i slutet av mars med en ospecificerad skada.

Den tyske centern toppar NHL:s målliga med sina 52 mål och har där tio måls försprång på William Nylander i kampen om Rocket Richard trophy. Totalt har han samlat ihop 106 poäng på 71 matcher och ligger trea i poängligan bakom Nathan MacKinnon och Nikita Kutjerov.

Edmonton saknar fortfarande Connor McDavid som inte spelat sedan den 20 mars då han skadade sig i förlustmatchen mot Winnipeg Jets.

Oilers ligger trea i Pacific Division med sina 93 poäng och ser ut att ställas mot nattens motståndare Los Angeles Kings i första slutspelsrundan – för fjärde året i rad.