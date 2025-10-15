Rangers nollade – för tredje (!) hemmamatchen i rad

Seger för Edmonton med 2–0 mot NY Rangers

Trent Frederic avgjorde för Edmonton

Andra raka segern för Edmonton

Edmonton vann på bortaplan mot NY Rangers i NHL i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

– Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, säger Mika Zibanejad till NHL.com.

NY Rangers–Edmonton – mål för mål

Första perioden blev mållös. Trent Frederic gjorde 1–0 till Edmonton 10.22 in i andra perioden på pass av Kasperi Kapanen. Adam Henrique stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.08 kvar att spela framspelad av Connor McDavid och Andrew Mangiapane. 0–2-målet blev matchens sista.

Det är den tredje hemmamatchen i rad som Rangers blir nollade i. Senast ett lag startade säsongen med en så lång måltorka på hemmaplan var 1930, alltså 95 år sedan.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Edmonton är på andra plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 oktober i Rogers Place.

NY Rangers tar sig an Toronto i nästa match borta fredag 17 oktober 01.00. Edmonton möter samma dag 01.30 NY Islanders borta.

NY Rangers–Edmonton 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Andra perioden: 0–1 (30.22) Trent Frederic (Kasperi Kapanen).

Tredje perioden: 0–2 (58.52) Adam Henrique (Connor McDavid, Andrew Mangiapane).

Nästa match:

NY Rangers: Toronto Maple Leafs, borta, 17 oktober

Edmonton: New York Islanders, borta, 17 oktober