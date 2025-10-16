Drömcomebacken: ”Alla såg vilken skillnad han gjorde”

Zach Benson missade Buffalos tre inledande förluster på säsongen.

I natt var den unge forwarden tillbaka – med besked.

I 8–4-segern mot Ottawa stod 20-åringen för fyra poäng.

– Alla såg vilken skillnad han gjorde för oss, säger tränaren Lindy Ruff.

Zach Benson.

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

Zach Benson träffades av en puck i ansiktet dagen innan NHL-premiären mot New York Rangers och hamnade på sjukhus. Skadan gjorde att Benson missade Buffalo Sabres tre inledande förlustmatcher den här säsongen, men i natt var Benson tillbaka i laguppställningen – med besked.



Omplåstrad och beprydd med ett heltäckande visir stod den 20-årige forwarden för fyra assist när Sabres bröt sin förlustsvit och besegrade Ottawa Senators med 8–4 i en målfest i den kanadensiska huvudstaden.



– Att få tillbaka Benson var ett stort plus. Alla såg vilken skillnad han gjorde för oss, säger tränaren Lindy Ruff till NHL.com.

Ottawa har släppt in flest mål i ligan

Förutom Benson var Jason Zucker, Ryan McLeod och Jack Quinn utropstecken för Sabres, då alla blev tvåmålsskyttar i målfesten.



– Vi var desperata i kväll. Vi har inte fått resultaten vi velat ha tidigare, men det här var en match vi kan bygga vidare på, säger tvåmålsskytten Ryan McLed till NHL.com.



För Ottawa innebär nattens storförlust att laget nu släppt in 22 mål på de fyra inledande matcherna, vilket är mest i hela NHL.



– Det är små misstag över hela isen som resulterar i mål. Det är frustrerande, men vi måste hålla ihop som lag, säger stjärnbacken Thomas Chabot.



Ottawa Senators – Buffalo Sabres 4–8

Ottawa: Tim Stützle (1), Jake Sanderson (1), Shane Pinto (5), Lars Eller (1).

Buffalo: Jason Zucker 2 (3), Ryan McLeod 2 (2), Jack Quinn 2 (2), Alex Tuch (1), Jiri Kulich (1).



