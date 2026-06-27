Draftade coachens son - som nummer tre

Caleb Malhotra tingades av sin pappas klubb. Foto: Bildbyrån.

Manny Malhotra har blivit utsedd till ny head coach i Vancouver Canucks. I natt valde man att drafta hans son, Caleb Malhotra, i NHL-draften.

Valet var dock inte så kontroversiellt som det kan verka vid en första anblick. Malhotra är ansedd att vara en av världens största talanger och tippades gå topp-fem i draften. Detta efter att han gjort 29+55 på 67 matcher för Brantford Bulldogs i den kanadensiska juniorligan OHL.

Pappa Manny, som kommande säsong ska coacha Vancouver, spelade själv för Canucks under fyra säsonger på 2010-talet och var bland annat en del av det lag som under flera säsonger tillhörde toppen av NHL. Han spelade bland annat i det slutspel då Vancouver gick till final, 2011.

– Det här är otroligt. Som barn kan man bara drömma om att få dra på sig samma tröja som sin pappa. Nu är jag i samma skor som han. Jag är så tacksam, sade sonen Malhotra till Sportsnet efter att ha tingats i natt.

Pappa Manny valdes som sjua i draften 1998. Det innebär att far och son Malhotra är den blott andra far och son-duon i NHL:s historia som väljs topp-tio draften. Endast Darryl och Ryan Sittler har lyckats med den bedriften tidigare.