Dougie Hamilton är på väg bort från New Jersey Devils.

Enligt TSN:s insider Pierre LeBrun har nu flera klubbar visar intresse för toppbacken.

– Carolina och Toronto är två potentiella destinationer, säger LeBrun.

Dougie Hamilton är på väg bort från New Jersey Devils. Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Efter fem säsonger i New Jersey Devils ser Dougie Hamilton ut att flytta på sig.

32-åringen petades av Devils i söndagens bortamatch mot Winnipeg Jets, vilket ledde till att Hamiltons agent J.P. Barry deklarerade att parterna nu aktivt söker en trejd för att backen ska lämna New Jersey.

Dougie Hamilton på väg bort från New Jersey Devils

Hamilton har sedan kommit tillbaka och spelade för Devils i 5-2-segern mot Minnesota Wild natten mellan måndag och tisdag men en skilsmässa ser fortsatt ut att vara oundviklig. Nu rapporterar TSN:s insider Pierre LeBrun att flera lag ska ha visat intresse för att trejda till sig Dougie Hamilton. Två av klubbarna som ska ha visat intresse för Hamilton är Toronto Maple Leafs och Carolina Hurricanes.

– Carolina och Toronto är två potentiella destinationer för Hamilton. Han spelade ju med Hurricanes några säsonger och gjorde det bra där. Sedan är det osäkert om Carolina är villiga att plocka tillbaka honom samt vad de skulle kunna erbjuda New Jersey i utbyte. Gällande Toronto finns det ingen chans att de plockar honom på den lönen (nio miljoner dollar per säsong) och i sådana fall hade Devils behövt behålla en del av hans lön. Vi får se vad det mynnar ut i. Förhoppningen är att en trejd ska vara klar innan OS-uppehållet, säger LeBrun.

Toronto Maple Leafs jagar flera backar

Toronto Maple Leafs har varit på jakt efter en back under stora delar av säsongen. Tidigare har de bland annat uppgetts vara intresserade av svenske stjärnan Rasmus Andersson som ryktas vara på väg bort från Calgary Flames. Nyligen kom också uppgifter från insidern Chris Johnston att Toronto också är intresserade av att plocka tillbaka Luke Schenn som uppges kunna lämna Winnipeg Jets.

Dougie Hamilton är däremot inget lätt bytesoffer eftersom att han har kontrakt till 2028 med en lönetaksträff på nio miljoner dollar per säsong. Hamilton har haft en tyngre säsong i år med blott tolv poäng på 41 matcher i Devils. Han var dock en stjärnback i NHL för bara några år sedan och säsongen 2022/23 stod han för hela 22 mål och 74 poäng på 82 matcher för Devils. Hamilton kom då tvåa i skytteligan för backar samt fyra i backarnas poängliga.

Totalt har Dougie Hamilton gjort 513 poäng på 876 NHL-matcher för Boston Bruins, Calgary Flames, Carolina Hurricanes och New Jersey Devils i sin karriär.

Source: Dougie Hamilton @ Elite Prospects