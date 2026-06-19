Devils besked: Colliton lämnar

Jeremy Colliton lämnar rollen som assisterande tränare i Devils. Foto: Bildbyrån.

New Jersey Devils NHL -säsong har varit ett misslyckande. Efter missat slutspel stod det klart att general managern Tom Fitzgerald fick lämna och ersattes av Sunny Metha.

Därefter har flera förändringar skett på tränarpositionerna. Målvaktstränaren Dave Rogalski fick sparken och assisterande tränaren Sergej Brylin fick en ny roll i organisationen.

Jeremy Colliton ute på marknaden

Det var länge oklart hur det skulle bli med assisterande Jeremy Colliton. I maj kom dock uppgifter om att Sunny Metha meddelat att inga andra förändringar i tränarstaben skulle ske. Nu kommer dock en vändning när Devils meddelar att Jeremy Colliton lämnar klubben.

Jeremy Colliton har ett förflutet i Sverige med Mora IK under tre och en halv säsong. Där gjorde han succé och förde upp Mora till SHL 2017 innan han lämnade klubben. Därefter har Colliton varit tränare i AHL med både Rockford IceHogs och Abbotsford Canucks. Mellan 2018 och 2021 var 41-åringen också huvudtränare för Chicago Blackhawks i NHL . Sedan 2024 har Jeremy Colliton varit assisterande tränare för New Jersey Devils. En roll han nu alltså lämnar.

Det återstår att se om det blir en återkomst till Europa eller om Colliton blir kvar i Nordamerika.