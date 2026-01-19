Pellikka och Raymond målskyttar i segern

Detroit vann med 4–3 efter förlängning

Detroits sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alex DeBrincat avgjorde för Detroit

Matchen i NHL mellan hemmalaget Detroit och gästande Ottawa var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0). Alex DeBrincat blev matchhjälte för Detroit med sitt mål blott 36 sekunder in i förlängningen.

Segern var Detroits sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

I en tidigare match samma dag förlorade Ottawa på hemmaplan mot Montreal med 5–6.

Detroit–Ottawa – mål för mål

Ottawa startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Drake Batherson och Dylan Cozens innan Detroit svarade och gjorde 2–1 genom Axel Sandin Pellikka.

Lucas Raymond och James Van Riemsdyk gjorde att Detroit vände till underläget till ledning med 3–2.

Ottawa kvitterade till 3–3 genom Shane Pinto i andra perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Matchvinnare för hemmalaget Detroit blev Alex DeBrincat som 36 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Resultatet innebär att Detroit ligger kvar på andra plats i Atlantic division och Ottawa sist, på åttonde plats i Atlantic division.

Lagens första möte för säsongen vann Detroit med 5–3.

Nästa motstånd för Detroit är Toronto. Lagen möts torsdag 22 januari 01.00 i Scotiabank Arena. Ottawa tar sig an Columbus borta onsdag 21 januari 01.00.

Detroit–Ottawa 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (4.26) Drake Batherson (Fabian Zetterlund, Thomas Chabot), 0–2 (5.05) Dylan Cozens (Brady Tkachuk, Drake Batherson), 1–2 (7.16) Axel Sandin Pellikka (Patrick Kane, J.T. Compher).

Andra perioden: 2–2 (26.06) Lucas Raymond (Marco Kasper, Ben Chiarot), 3–2 (36.53) James Van Riemsdyk (Dylan Larkin, Alex DeBrincat), 3–3 (39.05) Shane Pinto (Claude Giroux, David Perron).

Förlängning: 4–3 (60.36) Alex DeBrincat (Andrew Copp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

Ottawa: 2-2-1

Nästa match:

Detroit: Toronto Maple Leafs, borta, 22 januari 01.00

Ottawa: Columbus Blue Jackets, borta, 21 januari 01.00