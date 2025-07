Detroit Red Wings sorg: NHL-legendaren död

Vid 93 års ålder lämnar Alex Delvecchio oss.

Detroit Red Wings-legendaren sörjs av hela NHL efter sin död.

”Alex var mer än en hockeyikon”, skriver familjen i ett uttalande.

Alex Delvecchio intill Nicklas Lidström 2021. Foto: Alarmy/Zuma Press/Paul Sancya

”Få idrottare inom någon sport har någonsin varit så starkt förknippade med en och samma klubb som Alex Delvecchio var med Detroit Red Wings. National Hockey League sörjer bortgången av denna sanna legend.”



Det är några av orden som NHL-bossen Gary Bettman går ut med natten till onsdag, då Alex Delvecchio lämnat oss.



Detroit Red Wings-legendaren blev 93 år gammal, och minns för sin långa och trogna tjänst i klubben som innefattade 24 (!) år, 1550 grundseriematcher, 121 slutspelsmatcher, tre Stanley Cup (1952, 1954 och 1955), samt tiden som coach och general manager.



– Delvecchios roll som center i den berömda ’Production Line’ tillsammans med Gordie Howe och Ted Lindsay var avgörande för Red Wings mästerskapssäsonger 1952, 1954 och 1955. Han var även lagkapten i 12 år. År 2017 röstades han fram som en av NHL:s 100 bästa spelare genom tiderna och valdes in i Hockey Hall of Fame 1977. Red Wings pensionerade hans tröjnummer, 10, under 1991, fortsätter Bettman.

”Underskattad av alla utom spelarna själva”

Utöver allt detta gjorde Delvecchio 13 framträdanden i All Star-matcher i NHL, och tog emot Lady Byng Trophy vid tre tillfällen.



”Alex var mer än en hockeyikon – han var en hängiven make, kärleksfull far, morfar, farfar, gammelmorfar, älskad vän och respekterad lagkamrat för så mång. Medan världen kände honom som en otrolig hockeyspelare med många framgångar på isen, kände vi honom som en person vars ödmjukhet, styrka, tävlingsanda, vänlighet och stora hjärta överträffade hans professionella prestationer. Under årtionden har er kärlek och ert stöd betytt allt för Alex och för oss alla. Vi är djupt tacksamma och uppskattar allt från djupet av våra hjärtan”.



Detta skriver familjen i ett uttalande via Detroit Red Wings.



Även legendarerna själva har tidigare försökt sätta ord på denne ikons betydelse för både NHL och Detroit.



– När man tänker på Red Wings, tänker man på Howe, men Alex är den mest underskattade spelaren i dagens hockey – underskattad av alla utom spelarna själva, har Hall of Fame-centern Phil Esposito tidigare sagt.