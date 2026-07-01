Dennis Hildebys NHL-karriär fortsätter i Tampa Bay Lightning.

Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images / USA TODAY Sports

Han kom fram i Toronto Maple Leafs lite som ingenstans och gick inte minst starkt i AHL. Den gångna säsongen fick Dennis Hildeby också spela 20 matcher i NHL med Leafs. Den svenska 24-åringen ansågs också vara en av deras mest lovande målvaktslöften.

Men nu blir han trejdad.

Svensken hamnar nu i Tampa Bay Lightning. Där kommer han nästa säsong att tävla om speltiden med världsstjärnan Andrej Vasiljevskij. Även svensken Jacob Johansson finns i klubben och är med och konkurrerar om speltiden.

Dennis Hildeby går till Tampa Bay

Förutom Dennis Hildeby får Tampa Bay även in två draftval, den ena från fjärderundan 2027 och den andra från tredjerundan 2028. Åt andra hållet går Nick Paul.

Det återstår nu att se om svensken kan slå sig in i NHL eller ej framgent.

Under tiden i Sverige spelade målvakten för Färjestad. Där var han med när klubben vann SM-guld 2023, men då främst från bänken.